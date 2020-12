Die Erfolgsserie The Witcher von Netflix befindet sich derzeit mitten in der Produktion der 2. Staffel. Trotz einiger Rückschläge bedingt durch die Drehstopps wegen der Corona-Pandemie sowie einer Verletzung von Geralt-Darsteller Henry Cavill. Dennoch scheinen die Arbeiten voran zu kommen.

Um die Fans während der Wartezeit auf die neuen Folgen bei Laune zu halten und die Vorfreude weiter anzuheizen, veröffentlichte Showrunnerin Lauren S. Hissrich bereits diverse Clips und erste Setbilder der neuen Staffel passend zur Weihnachtszeit.

Nachdem gestern schon im Rahmen der Witchmas-Aktion ein Hinweis auf den Start des Anime-Films The Witcher: Nightmare Of The Wolf im Jahr 2021 erschienen ist, legt Netflix nun nach und präsentiert einen Auszug aus dem Drehbuch der Auftaktfolge der 2. Staffel:

This page from the Witcher Season 2 script shows the next season isn't holding back. pic.twitter.com/O2ucSltlls — NX (@NXOnNetflix) December 22, 2020

Hinweise auf neue Charaktere und Monster entdeckt

Kenner der Hexer-Saga des Autors Andrzej Sapkowski meinen im Text Hinweise auf Kurzgeschichten aus „Der letzte Wunsch“ („The Last Wish“) und „Das Schwert der Vorsehung“ („Sword of Destiny“) erkannt zu haben:

Dem Drehbuchauszug nach ist zu entnehmen, dass gleich zu Beginn der neuen Staffel ein erneuter Monsterangriff zu erwarten ist. Der Kaufmann Colin Coppercloth reist gemeinsam mit seiner Frau Meena und Tochter Kira durch einen dichten und dunklen Wald, bis sie in einem Dorf eintreffen. Der Anblick, der sich ihnen darbietet ist äußerst verstörend. Dann verschwindet auch noch die Ehefrau und seine Tochter ist mit Blut durchtränkt. Bei einem erneuten Angriff muss Kira anscheinend miterleben, wie ihr Vater von etwas Monster-artigem angegriffen wird. Sie flieht in Richtung einer Villa auf einem Hügel, in der ein einziges Fenster erleuchtet ist. Die komplette Gruselszene wird von Geralt aus dem Off kommentiert.

The Witcher: Besetzung der 2. Staffel

Inzwischen steht auch weitgehend die Besetzung für die 2. Staffel von „The Witcher“ auf Netflix fest. Neben einem Wiedersehen mit Henry Cavill als Geralt von Rivia, Anya Chalotra als Yennefer, Freya Allan als Ciri und Joey Batey als Jaskier, gehören zu den Neuzugängen:

Kim Bodnia als Vesemir

Yasen Atour als Coen

Agnes Bjorn als Vereena

Paul Bullion als Lambert

Basil Eidenbenz als Eskel

Aisha Fabienne Ross als Lydia

Kristofer Hivju als Nivellen

Mecia Simson als Francesca

Erste Story-Details versprachen bereits vorab das Erscheinen der Hexerfestung Kaer Morhen samt Geralts Hexer-Familie. Ciri erhält ihre Ausbildung und lernt den Umgang mit dem Schwert, während Yennefers Schicksal nach dem dramatischen Finale der ersten Staffel offenbart wird.

The Witcher: Staffel 2 und Anime-Film in 2021

Noch steht kein Release-Termin für die 2. Staffel „The Witcher“ auf Netflix fest. Es wird mit einem Start frühestens Mitte 2021 gerechnet. Zuvor erwartet uns jedoch laut jüngster Ankündigung der Anime-Film The Witcher: Nightmare Of The Wolf auf Netflix.

Zur Freude der Fans gibt es zudem noch ein witziges Video zur ersten Staffel mit einer Sammlung verrückter Ausrutschern, die den Darstellern während der Dreharbeiten wiederfahren sind: