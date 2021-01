Netflix trotzt der Corona-Krise und kündigt für das Jahr 2021 eine Fülle an neuen Film-Produktionen an. Neben zahlreichen neuen und eigenproduzierten Serien wie The Witcher wird demnächst jede Woche ein neuer Film als Netflix Original erscheinen, so die neuen Pläne des Streaminganbieters.

Die ersten 27 Filme mit prominenter Besetzung werden schon jetzt in einem neuen Preview-Video vorgestellt: Von Dwayne ‚The Rock‘ Johnson über Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot, Ryan Reynolds (Deadpool), Jason Momoa (Aquaman) und Chris Hemsworth (Thor) bis hin zu Melissa McCarthy, Halle Berry, Jennifer Garner, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence sind zahlreiche bekannte Namen dabei.

Zu den einzelnen US- und internationalen Produktionen gehört auch die angekündigte US-Satire „Don’t Look Up“ mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Der schwarzhumorige Science-Fiction-Film handelt von zwei Wissenschaftlern, die versuchen, die Menschheit vor der Zerstörung der Erde durch einen Asteroiden zu warnen – doch niemand nimmt die beiden Ernst.

In der Liste enthalten ist auch der Zombiefilm „Army of the Dead“ von Regisseur Zack Snyder, der zuletzt die DCEU-Filme wie Batman vs. Superman drehte und demnächst die Neufassung von Justice League mit Batman, Superman und Wonder Woman als Snyder Cut auf HBO Max veröffentlicht.

Liste aller 70 Filme auf Netflix im Jahr 2021

ACTION

Army of the Dead

Awake

Kate

Outside the Wire (ab 15. Januar)

Red Notice

Sweet Girl

HORROR

Fear Street Trilogy

No One Gets Out Alive

There’s Someone Inside Your House

Things Heard and Seen

THRILLER

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

The Swarm

The Woman in the Window

SCI-FI

Stowaway

ROMANCE

A Castle For Christmas

Fuimos Canciones

Kissing Booth 3

Love Hard

The Last Letter from Your Lover

The Princess Switch 3

To All The Boys: Always and Forever

Untitled Alicia Keys Rom-Com

DRAMA

Beauty

Blonde

Bombay Rose

Bruised

Concrete Cowboy

Fever Dream

Malcolm & Marie (ab 5. Februar)

Monster

Penguin Bloom (ab 27. Januar)

Pieces of Woman (ab 7. Januar)

The Dig (ab 29. Januar)

The Guilty

The Hand of God

The Power of the Dog

The Starling

The White Tiger (ab 22. Januar)

Unt. Alexandre Moratto Film

Unt. Graham King

WESTERN

The Harder They Fall

COMEDY

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Bad Trip

Don’t Look Up

Double Dad

I Care A Lot (ab 19. Februar)

Moxie (ab 3. März)

The Last Mercenary

Thunder Force

FAMILIENFILME

A Boy Called Christmas

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Finding ‚Ohana (ab 29. Januar)

Loud House

Nightbooks

Robin Robin

Skater Girl

Teenage Mutant Ninja Turtles

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

Yes Day (ab 12. März)

MUSICAL

A Week Away

tick, tick…BOOM

