Oscars 2021: Das ist die Liste der Nominierten

© The Academy

© The Academy

Die Liste aller glücklichen Nominierten für die Oscars 2021 ist bekannt. In einem Livestream wurden die potenziellen Gewinner aller 23 Kategorien genannt. Damit geht die Oscarverleihung bereits in die 93. Runde. Wir geben euch einen Überblick über die nominierten Kandidat*innen und Filme.

Wann findet die Oscarverleihung 2021 statt? Die feierliche Verkündung der Sieger*innen wird erst am Sonntag, den 25. April 2021 erfolgen. Normalerweise war sie für den 28. Februar 2021 angesetzt, die Coronakrise veranlasste die Academy jedoch zur Verschiebung. Das ist in 93 Jahren Oscar-Geschichte nur vier Mal geschehen.

Oscars 2021: Liste aller Nominierten

Bestes Bild

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Minari

Promising Young Woman

The Sound of Metal

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Beste*r Regisseur*in

Chloé Zhao: Nomadland

Lee Isaac Chung: Minari

Emerald Fennell: Promising Young Woman

David Fincher: Mank

Thomas Vinterberg: Der Rausch

Bester Schauspieler

Chadwick Boseman: Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins: The Father

Riz Ahmed: The Sound of Metal

Steven Yeun: Minari

Gary Oldman: Mank

Der verstorbene Chadwick Boseman könnte postum mit einem Oscar als Bester Hauptdarsteller geehrt werden.

© Netflix – „Ma Rainey’s Black Bottom“

Beste Schauspielerin

Carey Mulligan: Promising Young Woman

Frances McDormand: Nomadland

Viola Davis: Ma Rainey’s Black Bottom

Vanessa Kirby: Pieces of a Woman

Andra Day: The United States vs. Billie Holiday

Bester Nebendarsteller

Daniel Kaluuya: Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen: The Trial of the Chicago 7

Leslie Odom, Jr.: One Night in Miami

Paul Raci: Sound of Metal

LaKeith Stanfield: Judas and the Black Messiah

Beste Nebendarstellerin

Maria Bakalova: Borat Anschluss Moviefilm

Olivia Colman: The Father

Glenn Close: Hillbilly Elegy

Amanda Seyfriend: Mank

Youn Yuh-jung: Minari

Amanda Seyfried geht als Anwärterin für die Beste Nebendarstellerin in „Mank“ ins Oscar-Rennen. © Netflix

Bestes Original-Drehbuch

The Trial of the Chicago 7

Promising Young Woman

Minari

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah

Bestes adaptiertes Drehbuch

Nomadland

One Night in Miami

Der weiße Tiger

Borat Anschluss Moviefilm

The Father

Bester Animationsfilm

Soul

Wolfwalkers

Onward: Keine halben Sachen

Die bunte Seite des Monds

Shaun das Schaf – UFO-Alarm

Bester Dokumentarfilm

Time

The Mole Agent

Mein Lehrer, der Krake

Sommer der Krüppelbewegung (Crip Camp)

Collectiv

Bester fremdsprachiger Film

Der Rausch

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Bestes Szenenbild

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Neues aus der Welt

Tenet

„Tenet“ könnte mit zwei Oscars heimspazieren. © Warner Bros. Pictures

Beste Kamera

Judas and the Black Messiah

Mank

Neues aus der Welt

Nomadland

The Trail of the Chicago 7

Bester Schnitt

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Bestes Make-up und Beste Frisuren

Emma.

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Bestes Kostümdesign

Emma.

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Bester Ton

Greyhound – Schlacht im Atlantik

Mank

Neues aus der Welt

Soul

Sound of Metal

Beste visuelle Effekte

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

Der einzig wahre Ivan

Tenet

Beste Filmmusik

Da 5 Bloods

Mank

Minari – Wo wir Wurzeln schlagen

Neues aus der Welt

Soul

Bester Song

„Fight for You“ aus Judas and the Black Messiah

„Hear My Voice“ aus The Trial of the Chicago 7

„Husavik“ aus Eurovision Song Contest

„Io Si (Seen)“ aus Du hast das Leben vor dir

„Speak Now“ aus One Night in Miami

Bester animierter Kurzfilm

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes – People

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Bester Kurzfilm

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Geänderte Oscar-Regelungen im Jahr 2021

Neben dem mit hoher Wahrscheinlichkeit abweichenden Veranstaltungsformat, gelten für die Oscarverleihung in diesem Jahr noch einige andere neue Regeln. So wurden beispielsweise Filme aus mehr als einem Kalenderjahr zugelassen und der Bewerbungszeitraum aufgrund der Coronakrise bis Ende Februar verlängert. Ebenso durften sich deshalb die Filme der einzelnen Streaming-Plattformen von Netflix und Co. auf den Goldjungen bewerben.

Die beiden Sound-Kategorien wurden zudem auf eine reduziert, sodass die verminderte Anzahl von 23 Oscar-Kategorien entsteht. Außerdem ist im Jahr 2021 die Anzahl der Nominierten für den Besten Film auf genau zehn Kandidaten festgelegt.