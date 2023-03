The Last of Us: Wer ist David? Daher kennt ihr Schauspieler Scott Shepherd

In Folge 8 von The Last of Us bekommen wir endlich den unheimlichen Bösewicht David zu sehen, der in der Serie von Scott Shepherd verkörpert wird. Doch woher kennen wir den Schauspieler?

Während Joel (Pedro Pascal) verletzt ist und sich nicht bewegen kann, ist Ellie (Bella Ramsey) auf sich alleine gestellt. Sie begibt sich auf die Jagd nach Nahrung und trifft neben einem Reh, das sie sogar erlegen kann, auf David, den Anführer einer Gruppe, nicht weit von ihrem Versteck.

Doch welcher Schauspieler verbirgt sich hinter dem fiesen David? Wir zeigen euch, in welchen Filmen und Serien ihr Scott Shepherd schon mal gesehen habt.

The Last of Us: Welcher Schauspieler steckt hinter David?

Ganz wie in der gleichnamigen Videospiel-Vorlage trifft Ellie auf David und James. Es folgt eine angespannte Situation, die für Ellie mit dem Erhalten von Medizin für Joel endet. Später kehren die Handlanger von David allerdings zurück, um Joel und Ellie zu finden. Etwas Gutes haben sie jedoch nicht mehr im Sinn.

Woher kennen wir Scott Shepherd? In der HBO-Serie wird David von Scott Shepherd gespielt, der bereits in vielen Hollywood-Produktionen mitgewirkt hat. Zu sehen war er unter anderem im Breaking Bad-Film „El Camino“ sowie in der dritten Staffel von „True Detective“, wo er in 4 Episoden mitwirkte.

Manchen dürften er jedoch aus Steven Spielbergs Film „Bridge of Spies“, „The Young Pope“ , „Jason Bourne“ oder „X-Men: Dark Phoenix“ bekannt sein.

Spannend ist außerdem der Schauspieler, der James verkörpert. Das Mitglied aus der Truppe von David wird gespielt von Troy Baker, der tatsächlich der originale Joel ist. In den Videospielen spielte Troy Baker nämlich Joel und lieh dem Videospiel-Charakter sein Aussehen sowie seine Stimme.

Wenn ihr wissen wollt, wie es mit the Last of Us weitergeht, dann haben wir hier eine Vorschau auf das große Finale für euch.