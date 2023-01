Bereits seit vielen Jahren erwarten uns Film- sowie Serien-Adaptionen bekannter Games-Franchises und auch 2023 dürfen sich Fans wieder einige Umsetzungen freuen. Nachfolgend geben wir euch eine Übersicht mit den Videospiel-Verfilmungen, die dieses Jahr veröffentlicht werden sollen.

In der zweiten Hälfte des Artikels werfen wir gemeinsam mit euch noch einen kleinen Blick auf die Games-Adaptionen (Filme & Serien), die dieses Jahr erscheinen könnten, allerdings bisher noch nicht offiziell für 2023 bestätigt worden sind.

Diese Videospiel-Filme starten in 2023

Beginnen wir mit den Kinofilmen, die dieses Jahr definitiv in unseren Lichtspielhäusern starten werden.

Den Anfang macht das Fantasy-Abenteuer Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Später folgen Verfilmungen von Super Mario Bros. und der PlayStation-Rennspielreihe Gran Turismo.

Dungeons & Dragon: Honor Among Thieves – Kinostart: 3. März 2023

– Kinostart: 3. März 2023 The Super Mario Bros. Movie – Kinostart: 7. April 2023

– Kinostart: 7. April 2023 Gran Turismo – Kinostart: 11. August 2023

– Kinostart: 11. August 2023 Collar x Malice – Kinostart: 2023 (Japan)

Diese Videospiel-Serien starten 2023

Das Jahr 2023 beginnt direkt mit zwei Krachern, denn die Serien-Adaptionen von The Last of Us und NieR: Automata starten schon im Januar! Doch das ist längst nicht alles, denn weitere Videospiel-Verfilmungen in Serien-Form sind bereits bestätigt. Hier unsere kleine Übersicht:

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War – Start: 6. Januar 2023 (Crunchyroll)

– Start: 6. Januar 2023 (Crunchyroll) NieR: Automata Ver1.1a – Start: 7. Januar 2023 (Crunchyroll)

– Start: 7. Januar 2023 (Crunchyroll) The Last of Us – Start: 15. Januar 2023 (Sky/WOW)

– Start: 15. Januar 2023 (Sky/WOW) ARK: The Animated Series – Start: 2023 (Streaming-Dienst noch unbekannt)

– Start: 2023 (Streaming-Dienst noch unbekannt) Knuckles the Echidna – Start: 2023 (Paramount+)

Joel und Ellie aus der The Last of Us-Serie © SIE/Naughty Dog, HBO

Diese Videospiel-Filme könnten 2023 starten

Gegenwärtig befinden sich Film-Umsetzungen zahlreicher bekannter Games in Arbeit, etwa zu BioShock, Duke Nukem, Metal Gear Solid, Silent Hill oder auch The Division. Die Adaptionen, die eine reelle Chance auf eine Veröffentlichung in diesem Jahr haben, sind jedoch andere:

Borderlands – Dreharbeiten im Juni 2021 beendet, aktuell in Postproduktion

– Dreharbeiten im Juni 2021 beendet, aktuell in Postproduktion Minecraft: The Movie – sollte ursprünglich im März 2022 starten, wurde verschoben

Diese Videospiel-Serien könnten 2023 starten

Auch im Bereich der Serien-Umsetzungen ist allerlei in Bewegung. Unter anderem wird aktuell an Adaptionen bekannter Videospiele wie Alan Wake, Devil May Cry, Fallout und God of War gearbeitet. Die Serien, die eine gute Chance auf einen Release in 2023 haben dürften, sind hingegen:

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix – im Juni 2021 angekündigt (Netflix)

– im Juni 2021 angekündigt (Netflix) Castlevania: Nocturne – im Juni 2022 angekündigt, vermutlich schon länger in Produktion (Netflix)

– im Juni 2022 angekündigt, vermutlich schon länger in Produktion (Netflix) Halo Staffel 2 – Dreharbeiten laufen seit Juli 2022 (Paramount+)

– Dreharbeiten laufen seit Juli 2022 (Paramount+) The Witcher Staffel 3 – Dreharbeiten im August 2022 beendet, aktuell in Postproduktion (Netflix)

– Dreharbeiten im August 2022 beendet, aktuell in Postproduktion (Netflix) Tomb Raider – Animationsserie im Januar 2021 angekündigt (Netflix)

– Animationsserie im Januar 2021 angekündigt (Netflix) Twisted Metal – Dreharbeiten im August 2022 beendet, aktuell in Postproduktion (Netflix)

Maria Renard in Castlevania: Nocturne © Konami, Netflix

Auf welche Videospiel-Adaptionen freut ihr euch 2023 schon ganz besonders? Verratet uns eure Antwort gerne unten in den Kommentaren!