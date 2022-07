Paramount kündigt für nächstes Jahr einen neuen Film der Kultspielreihe Dungeons & Dragons an, der prominent besetzt ein neues Kapitel aufschlagen soll. Im Rahmen der Comic-Con 2022 in San Diego durften Fans einen ersten Blick auf das Kinoabenteuer „Dungeons & Dragons – Honor Among Thieves“ werfen, der am 3. März 2023 in den Kinos angekündigt ist.

Die Besetzung kann sich sehen lassen: So übernimmt etwa der Captain Kirk-Darsteller Chris Pine aus den jüngsten „Star Trek“-Filmen die Hauptrolle neben „Fast & Furious“-Star Michelle Rodriguez und Hugh Grant.

Im Zentrum steht eine Gruppe von Dieben, die sich in ein gefährliches Abenteuer stürzen. Bekannte Kreaturen aus dem Spielklassiker gibt es schon jetzt im ersten Trailer zu entdecken:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Inzwischen ist auch ein deutscher Trailer zum D&D-Film eingetroffen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Erste Story-Details: Worum geht es im D&D-Film?

Der Film „Dungeons & Dragons – Honor Among Thieves“ dürfte anhand des Trailers ein spaßiges Abenteuer werden, der sich selbst wohl nicht allzu ernst nimmt: Im Zentrum steht eine Gruppe Abenteurer, die sich aus Dieben, Barbaren, Magiern, Druiden und weiteren auch aus den Spielen bekannten Figuren zusammensetzt. Die buntgemischte Gemeinschaft hat versehentlich das Böse freigesetzt und versucht nun mit allen Mitteln den fatalen Fehler zu korrigieren, bevor das Schlimmste passiert…

Sehr viel mehr ist über die Handlung des Fantasy-Films noch nicht bekannt. Doch eins ist sicher: D&D-Fans kommen mit vielen bekannten Elementen, Kreaturen und Anspielungen auf das Original auf ihre Kosten. Wen wundert’s, seit Generationen schon begeistert die Spielvorlage mit ihren vielen Erweiterungen Fans weltweit und erlebte nicht zuletzt auch durch den Netflix-Serienhit Stranger Things ein Revival.

Erste Besetzung: Wer spielt alles im D&D-Film mit?

Inzwischen steht die Besetzung des D&D-Films fest und vereint einige wohl bekannte und beliebte Actiondarsteller:

Chris Pine als Elgin, ein Barde

Michelle Rodriguez als Holga, eine Barbarin

Regé-Jean Page als Xenk, ein Paladin

Justice Smith als Simon, ein Magier

Sophia Lillis als Doric, eine Druidin

Hugh Grant als Forge Fletcher, ein Schurke

Chloe Coleman

Jason Wong als Dralas

Daisy Head

Die Regie übernehmen Jonathan Goldstein und John Francis Daley, die auch das Drehbuch gemeinsam verfassten. Und hier gibt es noch das passende Kinoplakat zum Film:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen