Amazon hat sich die Rechte an einer weiteren Videospieladaption sichern können: Die Rede ist von der beliebten und erfolgreichen Fallout-Reihe von Bethesda. Die beiden kreativen Köpfe hinter dem HBO-Serienhit Westworld, Jonathan Nolan und Lisa Joys, zeichnen verantwortlich für die Umsetzung Fallout-Serie für Prime Video.

Erste Besetzung der Fallout-Serie bestätigt

Jetzt steht auch eine erste Besetzung fest: Walton Goggins übernimmt den Part der Hauptfigur, über die aber noch nicht viel verraten wird. Bekannt sein dürfte der US-Schauspieler für seine Rollen als Bösewicht oder zwielichtiger Zeitgenosse, wie etwa in den Serien „Justified“, „Sons of Anarchy“ und „The Shield“. Im Kino wirkte Goggins in zahlreichen Quentin Tarantino-Filmen wie „Django Unchained“ oder „The Hateful 8“ mit, stand für „Marvels Ant-Man and the Wasp“ vor der Kamera und war zuletzt auch im neuen „Tomb Raider“-Film dabei.

Walton Goggins in Tomb Raider-Film © Warner Bros. Pictures

Produziert wird die „Fallout“-Serie und erste Adaption der beliebten Reihe von Amazon Studios und Kilter Films in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks. Nolan wird übrigens selbst die erste Folge als Regisseur in Szene setzen. Als Showrunner der Serie wurden unlängst „Captain Marvel“-Autor*innen Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner bestätigt.

Worum geht es in Fallout überhaupt? Die Games zeichnen ein düsteres Alternativszenario der Erde während des 22. und 23. Jahrhunderts, nachdem im Jahr 2077 ein globaler Atomkrieg weite Teile der Erde zerstört und für Jahrzehnte unbewohnbar gemacht hat. In dem übrig geblieben, radioaktiv verseuchten Ödland streifen Jahre später verstrahlte Kreaturen und Menschen umher, die in unterirdischen Vaults überlebt haben.

Das erste Fallout-Spiel erschien im Jahr 1997 und sollte der Beginn einer erfolgreichen und langlebigen MMO-Spielreihe werden. Anfangs noch von Interplay Entertainment entwickelt, übernahm zehn Jahre später Bethesda Softworks seit 2007 sämtliche Rechte an der Fallout-Reihe.

Die Hauptreihe umfasst inzwischen die folgenden Titel Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas und das zuletzt im Jahr 2018 erschienene Fallout 4 für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Hinzu kommen im Laufe der Jahre eine Vielzahl an Ablegern und Spin-offs wie Fallout 76. Derweil ist das Entwicklerstudio samt der Erfolgsmarke Fallout an Microsoft gefallen. Wann ein neuer Titel für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

