Steht Alan Wake-Serie vor dem Aus? Neuer Showrunner für Horror-Adaption gesucht

Das beliebte Horror-Action-Adventure Alan Wake von Remedy Entertainment erfreut seit nunmehr zwölf Jahren zahlreiche Fans weltweit. Schon damals verrieten die Entwickler, dass für den „Psychological Thriller“ beliebte Serienhits wie „Akte X“ sowie die Werke von Horrormeister Stephen King als Inspiration dienten. Derweil sollte das Game selbst als Serie adaptiert werden – für den US-Sender AMC, Heimat von „The Walking Dead“ und vielen weiteren Serienhits.

Doch nun erlebt die angekündigte Alan Wake-Serie einen herben Rückschlag – und das bevor die Serienadaption überhaupt mit der Produktion begonnen konnte. Serienmacher und Showrunner Peter Calloway hatte sich jahrelang für eine Umsetzung der Spielvorlage für eine TV-Serie eingesetzt. Doch nun verzögert sich der Zeitplan für die Produktion so massiv, dass Calloway, bekannt für die Serienhits „Legion“ und „Cloak & Dagger“, in einen terminlichen Konflikt mit seinen anderen Projekten gerät. So ist er nun aus der „Alan Wake“-Serie wieder ausgestiegen – und das nach vier Jahren investierte Arbeit in die Umsetzung.

Alan Wake: Der Albtraum geht weiter

„Alan Wake“ erschien erstmals im Jahr 2010 für die Xbox 360 und den PC. Im vergangenem Herbst ist eine Remaster-Version für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erschienen. Zusätzlich wurde eine Fortsetzung unter dem Titel Alan Wake 2 für einen geplanten Release im Jahr 2023 angekündigt. Unseren Test zu dem Remaster lest ihr hier.

Im Zentrum der Geschichte steht der Titelheld Alan Wake, der als Buchautor für Thrillerromane seit einiger Zeit unter Schlafstörungen, Albträumen und akuter Schreibblockade leidet. Um neue Kraft zu sammeln, reist Alan mit seiner Frau Alice in den beschaulichen Ort Bright Falls im Bundesstaat Washington.

Dort möchten sie in einem gemieteten Haus endlich etwas zur Ruhe kommen und ausspannen. Doch nach einer mysteriösen Schlüsselübergabe verschwindet plötzlich Alans Frau sowie das soeben bezogene Haus und die kleine Insel, auf der sich das Grundstück befand.

Zum 12-jährigen Jubiläum: Update zu Alan Wake 2 und Alan Wake Remastered

Alan erwacht in der Dunkelheit und muss feststellen, dass die Gegend von Besessenen heimgesucht wird. Diese menschenähnlichen Kreaturen werden durch die Dunkelheit geschützt und können deshalb nicht angegriffen werden. Durch eine Taschenlampe und einen Revolver findet Alan schließlich Abhilfe und bekommt durch eine überirdische Stimme den Tipp, wie man sich die Besessenen vom Hals schaffen kann.

Alan begibt sich auf die Suche nach seiner Frau und muss feststellen, dass die eingetretenen Ereignisse durch die von ihm selbst verfassten Werken hervorgerufen werden – und es scheinbar kein Entrinnen gibt. Verzweifelt sucht er nach einem Weg, den Albtraum zu beenden.

