Pünktlich zum zwölften Geburtstag von Alan Wake veröffentlicht Remedy Entertainment ein Interview auf YouTube. Im Video gibt es einen sympathischen Einblick in die engsten Kreise der Entwicklung und neue Informationen zum Stand der Dinge. Dabei gibt es unter anderem ein Update zu Alan Wake 2 und Alan Wake Remastered.

Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern

In dem kurzen Interview hat Remedys Community Managerin Vida Starcevic sowohl Creative Director Sam Lake, also auch Ilkka Villi und Matthew Porrettam, Schauspieler und Stimme, von Alan Wake zu Gast.

Sie reden über die letzten Jahre, ihre Erfahrungen zusammen und die Reise, die sie dank „Alan Wake“ gemeinsam gehen konnten. Eine authentische Runde die deutlich macht, dass aus dem Entwicklerteam eine kleine Familie geworden ist.

Update zu Alan Wake 2 und Remastered

Direkt zu Beginn des Videos hat Sam Lake bereits die erste Neuigkeit parat: „Alan Wake Remastered“ wird für die Nintendo Switch entwickelt. Ein Releasedatum gibt es allerdings noch nicht. Nachdem die Beteiligten in Erinnerungen schwelgten, wurde gegen Ende des Interviews die Frage aller Fragen gestellt: Wie läuft die Entwicklung zu Alan Wake 2?

In diesem Zusammenhang erinnert Vida Starcevic Sam Lake daran, dass „du sagtest, dass wir im Sommer mehr von Alan Wake 2 zeigen werden“. Was das angeht, müssen die Fans leider enttäuscht werden. Sam Lake sagte dazu:

„Alles läuft sehr gut. Aber wir haben in den letzten Monaten viel miteinander gesprochen und wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir diesen Sommer nichts Großes zeigen werden. Wir wollen sicherstellen, dass wir die bestmögliche Erfahrung liefern […] Wir wollen das Team jetzt nicht von seinem Fokus ablenken.“

Es wird also nicht direkt diesen Sommer eine Demo geben. Dafür können wir uns, wenn sie veröffentlicht wird, auf etwas freuen, mit dem auch die Entwickler zufrieden sind. Außerdem wird der Fokus des Entwicklerteams nicht abgelenkt und sie können schneller am Hauptspiel arbeiten. Vida Starcevic witzelt noch: „Ich meine, wir warten seit zwölf Jahren. Was macht da ein bisschen mehr noch aus, richtig?“

Alan Wake 2 während der Game Awards 2021 offiziell angekündigt, es wird ein Survival Horror-Titel