Im Frühjahr meldet sich eine beliebte Spielfigur im Kino zurück: Nach rund 30 Jahren ist ein neuer Super Mario Bros. Film in Arbeit, der diesmal jedoch keine Realverfilmung sondern ein Animationsfilm von den Minions-Machern wird.

Ein neuer Trailer wirft einen Blick auf unzählige bekannte Charaktere des langjährigen Videospiel-Franchise von Nintendo, die gemeinsam die Welt vor einem bekannten Schurken retten müssen:

Wann kommt Super Mario Bros. in die Kinos?

Ursprünglich hatte Universal Pictures den neuen „Super Mario Bros.“-Film für dieses Jahr in den Kinos angekündigt, doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kam es zu Verzögerungen.

Ein neuer Release-Termin ist für den 23. März 2023 in den deutschen Kinos angekündigt. In den USA kommt er erst am 7. April in die Lichtspielhäuser.

Erste Story-Details mit vielen beliebten Figuren

Worum geht es im „Super Mario Bros.“-Film? Bereits der erste Trailer verrät einige Referenzen und Parallelen zu bekannten Games von Super Mario 64 über Mario Kart bis hin zu Super Mario Odyssey. So werfen die gezeigten Szenen einen Blick ins Innere des Schloss der Prinzessin Peach mit den typischen Glasmalereien.

Gleich zu Beginn bekommt es Mario wenig überraschend mit einer Garnison von Bowsers Schergen zu tun. Der hat scheinbar vor, ein Pinguinkönigreich zu überfallen. Die Pinguine wissen sich jedenfalls zu verteidigen, obgleich die Schneebälle dem heißen Bowser mit dem Flammenatem wohl nicht allzu viel anhaben können. Scheinbar hat es der Schurke wohl auf einen der notorischen Sterne abgesehen, die wir bereits aus „Super Mario 64“ kennen.

Mario landet unterdessen im Pilzkönigreich und trifft auf Toad. Er ist jedoch recht verdutzt, da es sich hierbei wohl um den ersten Abstecher des Klempners in diese magische Welt handelt. Zudem verspricht der Cast auch Besuch von der Kong-Familie und einiges mehr.

Erste Besetzung mit Chris Pratt bestätigt

Eine erste Besetzung des Films steht bereits fest. Fans dürfen sich auf bekannte Schauspieler freuen, die ihre Stimmen den einzelnen legendären Figuren aus den Spielen leihen:

Chris Pratt als Mario

Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach

Charlie Day als Luigi

Jack Black als Bowser

Keegan-Michael Key als Toad

Seth Rogen als Donkey Kong

Fred Armisen als Cranky Kong

Kevin Michael Richardson als Kamek

Sebastian Manislcalco als Spike

Khary Payton als Penguin King

Eric Bauza als Koopa Soldier

Charles Martinet, die Originalstimme von Mario, Luigi und anderen Charakteren aus den Videospielen erhält einen überraschenden Cameo-Auftritt.

Hinter der Produktion steht Chris Meledandri als Chef der erfolgreichen Animationsschmiede Illumination, bekannt für die beliebten gelben Minions aus der gleichnamigen Filmreihe. Gemeinsam mit Nintendos Shigeru Miyamoto bringt er den neuen „Super Mario Bros.“-Film auf den Weg.

Die Filmmusik stammt von Brian Tyler („Assassin’s Creed IV: Black Flag“) gemeinsam mit Original-Komponist Koji Kondo der „Super Mario“-Games und der beliebten „The Legend of Zelda“-Spiele. Regie führen Aaron Horvath und Michael Jelenic, das Drehbuch stammt von Matthew Fogel („The LEGO Movie 2“).

