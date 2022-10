Return to Silent Hill: Neuer Film angekündigt, „Mit dem größtmöglichen Respekt” vor dem Spiel

Am 19. Oktober 2022 startete Konami einen Stream und kam mit zahlreichen Ankündigungen um die Ecke. Neben einem Remake von Silent Hill 2, sollen noch weitere Games Teil des beliebten Survival-Horror-Franchise werden. Das Sahnehäubchen für Cineast*innen: Return to Silent Hill.

Bisherige Silent Hill-Verfilmungen

Seit 1999 lehrt uns Konami das Fürchten – mit einer Art Psycho-Horror, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Zuweilen fragt man sich, was in einem Hirn vorgehen muss, um sich so etwas auszudenken. Doch die Rechnung scheint aufzugehen. Die „Silent Hill“-Reihe ist längst eine Ikone des Horrors.

Pyramid Head © Konami/First4Figures

Die Spiele waren ein derart großer Erfolg, dass es kaum verwunderlich war, als 2006 der erste Silent Hill-Film in die Kinos kam, bei dem der Franzose Christophe Gans Regie führte. Auch dieser wurde von alten und neuen Horror-Fans gleichermaßen gefeiert.

Als 2012 die Fortsetzung „Silent Hill: Revelation 3D“ erschien, war die Enttäuschung groß. Unter der Regie von Michael J. Bassett, konnte der Film leider nicht annähernd an seinen Vorgänger anknüpfen. Atmosphäre, Optik und Storytelling passten irgendwie nicht so recht in das „Silent Hill“-Universum. Dabei hätte gerade das 3D-Erlebnis viel Potential gehabt.

Rückkehr nach Silent Hill

Nun nimmt sich erneut Christophe Gans der Materie an und will, in Zusammenarbeit mit Produzent Victor Hadida, wieder Angst und Schrecken verbreiten. Und das, so Gans, „mit dem größtmöglichen Respekt” vor dem Spiel.

Vorlage für „Return to Silent Hill“ ist die Geschichte von Silent Hill 2, welches ebenfalls eine spielerische Neuauflage bekommen soll. Gans, selbst ein großer Fan der Videospiel-Reihe, wolle nah am Original bleiben und zugleich einen Film für das moderne Publikum erschaffen – zumal die Möglichkeiten heute ganz andere seien, als vor 15 Jahren.

„Für mich war es wichtig, ein Silent Hill für das Publikum von heute zu entwerfen. Es ist klar, dass die heutigen Horrorfilme nicht wie die Horrorfilme von 2006 aussehen. Das ist umso besser. Nicht, dass die Horrorfilme von 2007 nicht gut waren, aber jedes Genre durchläuft eine Evolution.“

Auch sollen wir wieder auf die altbekannten Monster treffen, zu denen natürlich auch der legendäre Pyramid Head gehört. Alle Einzelheiten zum Storyboard und der Intention der Filmmacher gibt es in einem Teaser-Trailer.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann „Return to Silent Hill“ in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Laut Konami sollen in den kommenden Monaten weitere Details und Eindrücke folgen. Bisher klingt doch alles sehr vielversprechend.