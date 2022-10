Silent Hill Ascension: Neues Live-Streaming-Projekt von J.J. Abrams erscheint 2023

© YouTube: Silent Hill Official

© YouTube: Silent Hill Official

Neben einem Silent Hill 2 Remake und näheren Infos zu dem kommenden Film Return to Silent Hill gab es bei der Silent Hill Transmission eine weitere Überraschung. Mit Silent Hill Ascension erscheint ein ganz neues Abenteuer im Horroruniversum. Alles was bereits über das Live Streaming Event bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Silent Hill Ascension: Eure Entscheidungen zählen

„Silent Hill Ascension“ wird ein ganz neues Erlebnis in der Welt von Silent Hill. Wir sitzen nicht alleine vor der Konsole oder dem PC und machen unser eigenes Ding. Der Nervenkitzel miteinander soll bei dem neuen Projekt im Vordergrund stehen. Bei der Live-Streaming-Serie entscheiden wir über Leben und Tod.

„Es ist eine interaktive Live-Serie in Echtzeit, die die Fans zusammen schauen, während sich die gruselige Geschichte aufbaut. Ihr könnt den Ausgang verändern und sogar Teil der Szenen werden. Es gibt keinen Neustartknopf. Die Entscheidungen, die ihr trefft, entscheiden über Leben und Tod in der Geschichte.“

Jacob Navok, CEO von Genvid, hatte die Idee zu dem Projekt, als er Streamer gesehen hat, die Silent Hill zusammen mit ihrer Community gespielt haben. Das Gemeinschaftsgefühl beim Gruseln hat ihn fasziniert und er wollte deshalb eine eigene Serie daraus machen. Das Projekt bringt genau diesen Zusammenhalt auf ein neues Level.

Silent Hill Ascension startet 2023

Viel mehr ist zu dem Projekt bislang noch nicht bekannt. Was genau uns erwartet, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Was wir wissen ist, dass das Event noch im Jahr 2023 starten soll. Wie genau das funktioniert und wie lange die Serie dauert, ist ebenfalls unklar.

An dem Projekt arbeiten hochkarätige Studios mit. Beteiligt sind J. J. Abrams Produktionsfirma Bad Robot, die Dead by Daylight-Macher Behaviour Interactive, Genvid als Spezialist für interaktive Live Events und dj2 Entertainment für Video-Game-to-TV-Adaptionen.