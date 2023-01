Gran Turismo kommt in die Kinos: Erster Trailer mit Stranger Things-Star auf der Rennstrecke

Mit Gran Turismo kommt die wohl berühmteste Rennsimulation zum 25. Jubiläum in die Kinos. Der erfolgreiche PlayStation-Titel basierte selbst auf der gleichnamigen Rennserie GT und dient nun als Vorlage für einen Film, der auf einer wahren Geschichte basiert und optisch stark an die Machart der Games erinnert. Regie führt niemand Geringeres als Neill Blomkamp (District 9).

Im Cockpit nehmen Stars wie Orlando Bloom und David Harbour hinter dem Lenkrad Platz, um mit ihren Sportwagen Gummi auf der Rennstrecke zu hinterlassen – wie ihr in einem ersten Trailer zum Film sehen könnt. Kinostart ist für den 11. August 2023 geplant.

Worum geht es im Gran Turismo-Film?

Der Film basiert auf der beliebten Kultspielreihe Gran Turismo kurz GT von Polyphony und Sony exklusiv für die PlayStation, die es bereits seit 1997 gibt und mit Gran Turismo 7 letztes Frühjahr mit dem neusten Titel im Handel erhältlich ist.

Die Idee des Films basiert auf einer wahren Geschichte über einen Jugendlichen, der mit seinen überdurchschnittlichen Gaming-Skills beim Kultspiel einen von Nissan veranstalteten Wettbewerb Playstation GT Academy gewann und sich später seinen größten Traum erfüllen konnte: Ein professioneller Rennfahrer zu werden.

Die GT Academy war einst der Versuch des japanischen Autoherstellers, über einen Wettbewerb einen Gran-Turismo-Spieler zu einem richtigen Rennfahrer zu machen. Berühmte Beispiele sind hier etwa der Spanier Lucas Ordóñez, der Brite Jann Mardenborough (im Trailer zu sehen) und der Russe Mark Schulschizki zu benennen, deren Erfolgsgeschichten wohl als Vorlage für den Film dienen.

Im Film nimmt auch eine All-Star-Besetzung wie Orlando Bloom und David Harbour an einem echten Rennen teil, was für die teilnehmenden Stars ein einzigartiges Erlebnis sein dürfte, die erstmals selbst in einem Sportwagen über die Rennstrecke rasen dürfen.

Das besondere daran ist, dass Regisseur Neill Blomkamp dabei die Optik und Kameraführung ganz so wie im Game verwendet – einschließlich der Musik, bevor der Startschuss fällt.

Gran Turismo 7

Weitere Rennspiele-Verfilmungen wie Need For Speed mit Breaking Bad-Star Aaron Paul gibt es bereits, demnächst kommt Twisted Metal eine weitere Adaption als TV-Serie für Peacock heraus, zu dem es aber noch wenig Informationen gibt.

Derweil dürfen Fans mit dem neuesten Titel Gran Turismo 7 der Kultspielreihe zum 25. Jubiläum an der PS5-Konsole selbst das einzigartige Erlebnis als Rennfahrer nachempfinden. Wer weiss, in wie vielen von den Spielern ein künftiger Rennfahrer steckt?

