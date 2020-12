Was Kinogänger in den vergangenen Monaten bereits befürchtet haben, wird nun tatsächlich Wirklichkeit: Im Angesicht der Corona-Krise kommen immer mehr Filmstudios in Hollywood auf den Geschmack, ihre großen Blockbusterfilme künftig nicht mehr nur allein in die Kinos zu bringen.

Stattdessen kommen die Kunden der unterschiedlichen Streamingdiensten in den Genuss, die neuen Kinofilme vorab und zeitgleich zum Kino-Release auf dem VoD-Dienst sehen zu können. Disney hat bereits mit dem Film Mulan den neuen PVoD-Service mit VIP-Zugang zunächst testweise angeboten und inzwischen offiziell ins Programm aufgenommen.

Nun ziehen weitere Studios nach. Allen voran Warner Bros. Pictures, die sogar einen Schritt weitergehen: Sämtliche Kinofilme für 2021 werden gleichzeitig auf dem hauseigenen Streamingdienst HBO Max kostenpflichtig angeboten.

Kinofilme für 2021 zum Streamen – aber nicht in Deutschland

Die Liste der Filmtitel ist lang und macht auch vor großen Produktionen wie Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla Vs. Kong und die Videospielverfilmung Mortal Kombat nicht halt.

Der nächste DC-Film Wonder Woman 1984 wird bereits auf ähnliche Weise an Weihnachten in ausgewählten US-Kinos und gleichzeitig auf HBO Max an den Start gehen.

Dabei schauen wir in Deutschland ziemlich in die Röhre, denn HBO Max ist hierzulande nicht erhältlich – vorerst wenigstens nicht – und die Kinos sind wegen Corona auch nicht überall offen.

Die neue Chefin von Warner Bros., Ann Sarhoff, begründet diesen massiven Schritt damit, dass man bedingt durch die neue und außergewöhnliche Situation wegen Corona neue Wege beschreiten muss und man deswegen neue Möglichkeiten ausprobiert, wie man dennoch seine Kinofilme pünktlich zeigen kann.

Grund für diese Entscheidung – auch bei den übrigen Studios, ist die Veröffentlichung von Christopher Nolans Tenet, der auf ausdrücklichen Wunsch des Regisseurs und gegen die Entscheidung des Studios Warner Bros. im Sommer weltweit in den Kinos gezeigt wurde. Da Corona-bedingt zahlreiche Kinos geschlossen waren, nahm der Film am Ende nur einen Bruchteil der anvisierten Kinoeinahmen ein, was einen enormen finanziellen Verlust für Warner darstellt.

Ersatz für HBO Max in Deutschland gesucht

Studios, die über keinen eigenen Streaminganbieter verfügen, suchen sich einen Partner wie Amazon Prime Video oder Netflix. Das bedeutet in der Regel aber auch, dass ein Kinostart damit hinfällig wird.

In Deutschland etwa sind in den letzten Wochen schon einige Kinofilme kurzerhand an Netflix oder Amazon verkauft worden, die damit den Kinobetreibern entzogen wurden.