The Batman auf 2022 verschoben, Matrix 4 erscheint früher

Die COVID-19-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen, die dazu führen, dass Veröffentlichungstermine für Filme, Serien und Spiele einfach nicht eingehalten werden können. Genau so geht es derzeit auch den Produzenten des neuen The Batman-Films. Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass sich der Film weiter verzögert, da Robert Pattinson positiv auf das Virus COVID-19 getestet wurde.

Nun hat Warner Bros. offiziell bekannt gegeben, dass der Starttermin vom 1. Oktober 2021 auf den 4. März 2020 verschoben werden musste.

Doch die Kinoverschiebungen gehen auch abseits von „The Batman“ munter weiter. Auch weitere DC-Filme sind von Warner verschoben worden.

Dune-Remake verschoben, erst 2021 im Kino

Matrix 4 erscheint früher

Der Film „Matrix 4“ wird überraschenderweise sogar etwas früher erscheinen. Ursprünglich sollte dieser am 1. April 2022 in die Kino kommen, nun ist der 22. Dezember 2021 das neue Startdatum. Die Dreharbeiten zu dem Film, in dem erneut Keanu Reeves die Hauptrolle spielt, hatten bereits vor dem Ausbruch der Pandemie begonnen.

Die Verschiebungen im Überblick

Damit ihr bei den vielen Verschiebungen überhaupt den Überblick behalten könnt, haben wir euch die Kinoverschiebungen von Warner im Folgenden übersichtlich aufgelistet.

The Batman startet am 4.3.2022 in den USA

startet am in den USA Matrix 4 startet am 22.12.21 in den USA

startet am in den USA Dune startet am 1. Oktober 2021 in den USA

startet am 1. Oktober 2021 in den USA Shazam 2: Fury of the Gods startet am 2.6.2023 in den USA

startet am 2.6.2023 in den USA The Flash startet am 4.11.2022 in den USA

startet am 4.11.2022 in den USA Black Adam sollte bisher am 23. Dezember 2021 in Deutschland erscheinen. Warner Bros. hat den Kinostart aber vorläufig ganz abgesagt.

Die deutschen Starttermine dürften in Kürze ebenfalls angepasst werden und sich in einem ähnlichen Zeitraum wie die US-Daten befinden. Ursprünglich sollte „The Flash“ hierzulande am 2. Juni 2022, „Shazam 2: Fury of the Gods“ am 3. November 2022 und „Black Adam“ am 23. Dezember 2021 erscheinen.