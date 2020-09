Die Corona-Pandemie hat schon so manches prominente Opfer gefordert. Inzwischen steht leider fest: Selbst der legendäre DC Superheld Batman kann dem Virus nichts entgegensetzen. Was passiert ist? Der neue Batman-Darsteller Robert Pattinson wurde positiv auf das Virus COVID-19 getestet. Wie leicht oder schwer seine Erkrankung verläuft, ist nicht benannt.

Das hat zur Folge, dass sich der Schauspieler mit sofortiger Wirkung in Quarantäne begibt und die gerade erst wieder angelaufenen Dreharbeiten erneut kurzfristig wieder eingestellt wurden. Zunächst einmal muss festgestellt werden, wer sonst noch alles von der Filmcrew betroffen ist. Bis dahin gilt für alle, die persönlich mit dem Schauspieler im Ramen der strengen Sicherheitsvorkehrungen in Kontakt standen, ebenfalls zwei Wochen Quarantäne plus weitere Tests.

The Batman: Nur 25 Prozent des Films gedreht

Das dürfte die Produktion des neuen The Batman-Films erneut schwer treffen. Anfang des Jahres wurde mit den Dreharbeiten begonnen, im März wurde aufgrund der Corona-Krise jedoch eine Zwangspause verordnet, wie bei so vielen anderen Film- und Serien-Produktionen in Hollywood und darüber hinaus.

Regisseur Matt Reeves hat laut eigenen Aussagen erst ein Viertel des Films drehen können und hoffte darauf, den Film jetzt fertigstellen zu können. Und während nach über einem halben Jahr endlich die Dreharbeiten wieder anlaufen sollten, erfolgt nun ein weiterer Rückschlag.

Steht Warner Bros. Interactive zum Verkauf? Was passiert mit Batman und Co.?

Erster Trailer begeisterte Fans

Besonders tragisch für die vielen Fans, die gerade erst mit einem ersten Trailer als Vorfreude auf „The Batman“ mächtig angeheizt worden. Denn trotz des wenig vorhandenen Materials präsentierte der Regisseur auf der DC FanDome ein paar Ausschnitte aus dem Film, in dem man erstmals den neuen Batman-Darsteller in Aktion sehen kann.

Das Ergebnis mit teilweise sehr düsteren und brutalen Szenen kam bei den Fans so gut an, dass selbst die vielen Kritiker, die sich zuvor negativ über die Besetzung des ehemaligen Twilight-Darstellers Pattinson als neuer DC-Held äußerten, verstummten.

Der Film wird wohl tatsächlich als eine Art „Noir-Detektiv“ gedreht und stellt neben Batman selbst auch seine Hintergrundgeschichte in den Fokus, einschließlich der Aufklärung eines brutalen Mords in Gotham City.

Zudem durften wir in dem Video einen kurzen Blick auf seine vielen Gegenspieler werfen – und davon gibt es reichlich: Colin Farrell tritt als Bösewicht Penguin in Erscheinung, neben Zoe Kravitz als Catwoman und Paul Dano als The Riddler. Zudem spielen Andy Serkis als Bruce Waynes Butler Alfred und Jeffrey Wright als Comissioner Gordan mit. Als brutaler Mafiaboss Falcone ist John Turturro in „The Batman“ zu sehen.