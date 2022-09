In der dritten Folge der Amazon-Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bekommt Elendil das Schwert Narsil überreicht. Dabei handelt es sich um eine der wichtigsten Waffen des gesamten „Herr der Ringe“-Kosmos. Wir klären, was es damit auf sich hat und woher ihr die Klinge kennen könntet.

Elendils Schwert Narsil ist eine Verbindung zu den Herr der Ringe-Filmen

Worum geht’s? Auf Amazon Prime Video könnt ihr im Moment die neue „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“ sehen. Bisher allerdings nur die ersten drei Folgen. In der dritten Episode taucht erstmals das Schwert Narsil auf, das von enormer Wichtigkeit ist.

Das ist Narsil: Narsil ist in „Die Ringe der Macht“ das Schwert von Elendil (Lloyd Owen). Später wird es allerdings von Isildur benutzt, und zwar in einem ganz besonders geschichtsträchtigen Moment.

Narsil schlägt Saurons Finger ab: Isildur führt Narsil im Kampf gegen Sauron in der großen Schlacht am Ende des Zweiten Zeitalters. Mit Narsils Macht kann Isildur den Finger von Saurons Hand abschlagen, an dem er den einen Ring trägt (ihr wisst schon, der Eine!).

Dürfen wir vorstellen? Isildur. © Amazon

Der entscheidende Treffer gegen den finsteren Herrscher erfolgt also mit diesem ganz besonderen Schwert. Es bringt letzten Endes den Sieg über Sauron – allerdings kehrt es später sogar noch einmal in anderer Form zurück.

In „Der Herr der Ringe“ bewahrt Elrond in Bruchtal die zerbrochene Klinge auf. Das Schwert ist dort auch im Film „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ zu sehen.

Es handelt sich genau um dieses Schwert, aus dessen Stücken dann letztlich Andúril geschmiedet wird, die sogenannte Flamme des Westens, das neue Schwert von Aragorn (Viggo Mortensen).

