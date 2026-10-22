Die Ringe der Macht Staffel 3: Neuer Trailer & Ausstrahlung der Episoden

„Herr der Ringe“-Fans kommen schon in wenigen Wochen wieder auf ihre Kosten, denn die dritte Staffel Die Ringe der Macht geht im November bei Amazon Prime Video an den Start. Zur Einstimmung wurde jetzt ein erster ausführlicher Trailer veröffentlicht.

Amazon hatte bereits zum Start der zweiten Staffel im August 2024 die ersten drei Folgen mit einem Rutsch veröffentlicht. Es folgte jede Woche eine neue Episode. Diesmal ist der Rhythmus noch gestraffter, was vor allem ungeduldige Zuschauer freuen dürfte.

Ringe der Macht Staffel 3: Start und Ausstrahlung der Episoden

Die dritte Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 11. November 2026 auf Amazon Prime Video und umfasst wie gewohnt 8 Episoden. Allerdings gibt es diesmal nicht nur drei, sondern gleich vier Folgen zum Auftakt.

In den darauffolgenden beiden Wochen werden die restlichen vier Episoden jeweils im Doppelpack veröffentlicht. Damit ist schon nach drei Wochen die gesamte dritte Staffel online. Hier eine Übersicht der Folgen, samt Titel und Ausstrahlungsdatum.

Mittwoch, 11. November 2026 Episode 1: The Life Of Celeborn Episode 2: Istar Episode 3: Halls Of Honor Episode 4: Gothmog

Mittwoch, 18. November 2026 Episode 5: Triangle Of Sadness Episode 6: Mairon

Mittwoch, 25. November 2026 Episode 7: Amon Amarth Episode 8: The One Ring



Was passiert in Staffel 3 von Die Ringe der Macht?

Sauron schmiedet den Einen Ring: Fünf Jahre sind seit dem Fall Eregions vergangen. Sauron hat seine Macht erheblich ausgebaut und große Teile Mittelerdes erobert. In seinem dunklen Reich Mordor arbeitet er daran, den Einen Ring zu erschaffen. Mit ihm und den den Nazgnagôl, den Vorläufern der Nazgûl, will er den Krieg endgültig gewinnen und ganz Mittelerde beherrschen.

Die Elben kämpfen ums Überleben: Galadriel, Elrond und die anderen Elben müssen versuchen, Saurons Vormarsch aufzuhalten. Die Elbenreiche Lindon und Bruchtal gehören zu den letzten wichtigen Bastionen des Widerstands. Dabei wird es nicht nur um militärische Stärke gehen, sondern auch darum, die verschiedenen Völker zu einem Bündnis zusammenzubringen.

Die Zwerge geraten weiter in Gefahr: In Khazad-dûm spitzt sich die Lage zu. Die Zwerge sind tief in ihren Berg eingeschlossen und müssen mit den Folgen der Ereignisse aus Staffel 2 umgehen. Auch die Bedrohung durch den Balrog spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Númenor droht auseinanderzubrechen: Auf der Insel Númenor verschärfen sich die politischen Machtkämpfe. Die Spannungen zwischen den verschiedenen Lagern könnten das Königreich von innen schwächen – genau zu einem Zeitpunkt, an dem Mittelerde dringend Verbündete braucht.

Gandalf und neue Figuren werden wichtiger: Auch Gandalf, vormals der Fremde, spielt wieder eine Rolle – und die ist wichtige denn je. Außerdem werden neue Charaktere eingeführt, darunter Galadriels lange verschollener Ehemann Celeborn, sowie Khamûl, der mächtigste unter den Nazgûl.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Zusammengefasst: Wie der Trailer schon eindrucksvoll zeigt, beleuchtet Staffel 3 den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu Tolkiens „Herr der Ringe“. Sauron baut seine Herrschaft aus und schmiedet den Einen Ring, während Elben, Zwerge, Menschen und Zauberer versuchen müssen, sich gegen ihn zu vereinen. Es dürfte also die Ringe der Macht-Staffel werden, in der Sauron seinem Ziel, ganz Mittelerde zu beherrschen, so nahe kommt wie nie zuvor.

Das sind die Neuzugänge im Cast

Apropos neue Charaktere: Der Balrog bekommt eine Stimme, und zwar von keinem Geringeren als Simon Pegg („Shaun Of The Dead“, „The Boys“). Darüber hinaus war Jamie Campbell Bower (Vecna in „Stranger Things“, „Sweeny Todd“, junger Grindelwald „Harry Potter“-Filmen) bereits auf Werbeplakaten als Celeborn zu sehen. Khamûl wird von Zubin Varla gespielt, der über die britischen Grenzen hinaus noch nicht sonderlich bekannt ist. Manche mögen ihn vielleicht aus „Hostage“ oder „Strike Back“ kennen.

Weiterhin soll Adam Young („The Witcher: Blood Origin“) die Rolle des Orks Marnûkh übernehmen. Andrew Richardson mimt Anarion, den jüngeren Bruder von Isildur und Sohn von Elendil. Und Eddie Marsan („Sherlock Holmes“, „The Gentleman“, „Hancock“) übernimmt den Part von Durins Bruder Thrain.

Wie fandet ihr die bisherigen Staffeln von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“? Seid ihr gespannt auf die dritte Staffel und die Umsetzung? Hinterlasst eure Meinung gern in den Kommentaren.

Öffnet in einem neuen Tab