Nintendo Switch 2 – Diese 11 Spiele erscheinen am 22. Oktober 2026

Die Spielebibliothek der Nintendo Switch 2 wächst am 22. Oktober 2026 auf einen Schlag um elf weitere Titel. Das neue Angebot reicht von einem klassischen Final Fantasy über bewegungsbasierte Sportarten bis hin zu Koop-Horror, Stealth-Action und chaotischen Kletterpartien.

Nicht alle Veröffentlichungen sind komplett neue Spiele. Mehrere bereits bekannte Titel erhalten erstmals eine native Umsetzung oder eine technisch verbesserte Edition für Nintendos aktuelle Konsole. HoloVillage: Our Cozy Days wird je nach Region bereits seit dem 21. Oktober 2026 geführt, zählt jedoch zur aktuellen Veröffentlichungswelle.

Alle elf Neuerscheinungen im Überblick

Welche Spiele erscheinen für die Nintendo Switch 2? Am 22. Oktober 2026 stehen folgende elf Titel im Mittelpunkt:

Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced für Nintendo Switch 2

Beyond the Dark: Nightwatch

Cotton Reboot!

Cotton Reboot! High Tension!

Cult of the Lamb

Final Fantasy Resonance

Hitman: Absolution für Nintendo Switch 2

HoloVillage: Our Cozy Days

My Friendly Neighborhood

Nintendo Switch Sports Resort

PEAK

Die größte Neuveröffentlichung dürfte für viele Fans Final Fantasy Resonance sein. Das Rollenspiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe und eine HD-2D-Optik, die klassische Pixelgrafik mit modernen Umgebungen und Kamerafahrten verbindet. Bekannte Figuren aus früheren Serienteilen treten als beschwörbare Visionen auf, während die eigentliche Handlung einer neuen Gruppe von Helden folgt.

Nintendo steuert mit Nintendo Switch Sports Resort außerdem einen exklusiven Titel bei. Auf Wuhu Island warten zwölf Sportarten, darunter Tennis, Bowling, Bogenschießen, Boxen, Basketball, Golf, Skateboarding und Daumenringen. Neben lokalem Mehrspieler sind Online-Partien und ein stärker auf Einzelspiel ausgelegter Modus enthalten.

Koop-Horror, Kultmanagement und Kletterchaos

Warum fällt das neue Spieleangebot so abwechslungsreich aus? Beyond the Dark: Nightwatch verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz für kooperativen Horror. Eine Person erkundet ein gefährliches Haus, während die zweite Person das Geschehen über Überwachungskameras verfolgt und Hinweise zur sicheren Route gibt. Kommunikation und unterschiedliche Informationen auf zwei Bildschirmen bilden den Kern des Abenteuers.

Mit PEAK feiert das kooperative Kletterspiel seinen Konsoleneinstand. Bis zu vier Teilnehmende versuchen gemeinsam, einen gefährlichen Berg zu bezwingen, Ressourcen zu verwalten und nach unvermeidlichen Abstürzen erneut Höhe zu gewinnen. Cult of the Lamb erhält unterdessen eine native Switch 2 Fassung und verbindet Roguelite-Kämpfe weiterhin mit dem Aufbau eines eigenen Kults. Die Erweiterung Woolhaven ergänzt das Spiel bereits um zusätzliche Inhalte.

Auch Hitman: Absolution kehrt in einer überarbeiteten Switch 2 Edition zurück. Agent 47 profitiert unter anderem von einer höheren Auflösung, einem Performance-Modus mit angestrebten 60 Bildern pro Sekunde und Unterstützung für die Maussteuerung der Joy-Con 2. Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced bündelt wiederum drei schnelle Action-Plattformer und ergänzt technische Verbesserungen sowie neue Inhalte.

Weitere Alternativen abseits der großen Marken

Welche kleineren Titel ergänzen den Veröffentlichungstag? Fans klassischer Shoot ’em ups erhalten mit Cotton Reboot! und Cotton Reboot! High Tension! gleich zwei farbenfrohe Arcade-Spiele. Beide setzen auf schnelle Bildschirm-Action, zahlreiche Projektile und den verspielten Stil der traditionsreichen Cotton-Reihe.

HoloVillage: Our Cozy Days richtet sich dagegen an Fans gemütlicher Lebenssimulationen. Landwirtschaft, Angeln, Bergbau, Crafting, Einrichtung und Erkundung treffen auf Figuren aus dem Hololive-Universum. My Friendly Neighborhood kombiniert schließlich Survival-Horror, Rätsel und Schusswechsel mit einer verlassenen Fernsehproduktion, deren scheinbar freundliche Puppen ein unheimliches Eigenleben entwickelt haben.

Damit bietet der 22. Oktober 2026 deutlich mehr als zwei oder drei prominente Blockbuster. Bereits am 5. November 2026 folgt mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time eine weitere große Exklusivveröffentlichung, die den Spielekatalog der Nintendo Switch 2 vor dem Weihnachtsgeschäft zusätzlich verstärkt.

Welches der elf neuen Spiele landet bei euch zuerst auf der Nintendo Switch 2? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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