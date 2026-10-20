8BitDo zeigt Pro 3 im Tomb Raider Design – Controller für Switch 2 und mehr

Zum 30. Jubiläum von Tomb Raider bekommt die Nintendo Switch 2 ein neues Gamepad im Lara-Croft-Design. 8BitDo hat den Pro 3 Bluetooth Gamepad in der Tomb Raider 30th Anniversary Edition offiziell vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen vielseitigen Controller eines Drittanbieters, der nicht nur mit Nintendos aktueller Konsole funktioniert.

Optisch orientiert sich die Sonderedition am ursprünglichen Tomb Raider aus dem Jahr 1996. Sandsteinfarbene Oberflächen, überwucherte Ruinen, geometrische Muster und goldene Details greifen die Atmosphäre des Verlorenen Tals auf, das zu den bekanntesten Schauplätzen aus Laras erstem Abenteuer gehört.

Technik trifft auf Tomb-Raider-Nostalgie

Was bietet der neue Nintendo-Switch-2-Controller? Hinter dem besonderen Design steckt die Technik des 8BitDo Pro 3. Das Gamepad verfügt über präzise TMR-Joysticks mit verschleißfesten Ringen, Hall-Effekt-Trigger, ein taktiles Steuerkreuz und zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite.

Ergänzt werden diese Bedienelemente durch die frei belegbaren R4- und L4-Schultertasten. Die magnetischen ABXY-Tasten lassen sich austauschen, sodass Nutzer zwischen der Nintendo-Anordnung und einem Layout im Xbox-Stil wechseln können. Für Nintendo Switch und SteamOS steht zudem eine Bewegungssteuerung mit sechs Achsen bereit.

Auch bei den optischen Extras bleibt 8BitDo dem Jubiläumsthema treu. Im Lieferumfang befinden sich mehrere austauschbare Joystick-Kappen, darunter grüne Kugelaufsätze, deren Farbe an Lara Crofts klassisches Oberteil erinnert. Eine thematisch passende Ladestation, ein 2,4-GHz-Adapter, ein USB-Kabel und ein Werkzeug zum Entfernen der ABXY-Tasten gehören ebenfalls zum Paket.

Design auf Basis des Verlorenen Tals aus Tomb Raider von 1996

Austauschbare Joystick-Kappen im Stil von Lara Croft

Kompatibel mit Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Windows, SteamOS, Android und Apple-Geräten

Über die 8BitDo Ultimate Software V2 können Tastenbelegung, Empfindlichkeit der Joysticks und Trigger, Vibration sowie Makros angepasst werden. Das Gamepad unterstützt je nach Plattform Bluetooth, eine 2,4-GHz-Verbindung oder den kabelgebundenen Betrieb über USB.

Termin und weitere Jubiläumsprojekte

Wann erscheint die Tomb Raider 30th Anniversary Edition? Der Versand über den offiziellen Herstellershop soll am 24. Oktober 2026 beginnen. Das ursprüngliche Tomb Raider erschien am 25. Oktober 1996 und feiert damit einen Tag später offiziell sein 30-jähriges Jubiläum.

Im deutschen Onlinehandel ist das Modell bereits vereinzelt für rund 79,90 Euro zur Vorbestellung gelistet. Die genannten Liefertermine können dabei je nach Händler vom internationalen Versandstart abweichen.

Der Controller ist nur ein Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten. Am 27. Oktober 2026 erscheint mit Chronicles of the Tomb Raider ein 184 Seiten umfassendes Buch, das die Geschichte, Figuren und Abenteuer des Franchise chronologisch aufarbeitet.

Auch bei den Spielen steht Lara Croft vor einer geschäftigen Zukunft. Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Die mit Unreal Engine 5 entwickelte Neuinterpretation greift das erste Abenteuer auf. Mit Tomb Raider: Catalyst befindet sich außerdem ein neues Kapitel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung. Ergänzend entsteht eine Tomb-Raider-Serie mit Sophie Turner als Lara Croft, für die bislang kein Starttermin genannt wurde.

Wie gefällt euch der neue 8BitDo-Controller im Tomb-Raider-Design und würdet ihr ihn an der Nintendo Switch 2 verwenden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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