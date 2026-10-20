Elden Ring – Malenia erhält 60 cm Sammlerstatue, nur 88 Stück geplant

Malenia zählt auch Jahre nach der Veröffentlichung von Elden Ring zu den bekanntesten Bossgegnerinnen von FromSoftware. Nun sorgt eine neue Ankündigung rund um die Klinge von Miquella für Aufmerksamkeit. Dabei handelt es sich allerdings weder um ein DLC noch um ein eigenständiges Spiel, sondern um eine aufwendig gestaltete Sammlerstatue von Spirit Cat Studio.

Das hochwertige Sammlerstück zeigt Malenia mit ihren charakteristischen roten Haaren, goldenen Prothesen und den Spuren der Scharlachfäule. Fans kennen die Halbgöttin aus dem optionalen Gebiet Haligbaum, wo sie mit schnellen Angriffen und ihrer berüchtigten Wasservogeltanz-Technik selbst erfahrene Befleckte vor eine enorme Herausforderung stellt.

Eine gewaltige Statue für Sammler

Wie groß ist die neue Malenia-Statue? Das Modell entsteht im Maßstab 1:4 und erreicht eine Höhe von rund 60 Zentimetern. Mit einer Breite von 70 Zentimetern und einer Tiefe von 39 Zentimetern benötigt die Figur entsprechend viel Platz in einer Vitrine oder auf einem stabilen Präsentationssockel.

Als Materialien kommen PU-Harz und Polystone zum Einsatz. Zum Lieferumfang gehören zwei austauschbare Köpfe. Malenia kann entweder mit ihrem markanten geflügelten Helm oder mit einem Gesicht präsentiert werden, an dem die Auswirkungen der Scharlachfäule deutlich zu erkennen sind.

Bei der Gestaltung des Umhangs stehen verschiedene Darstellungen zur Auswahl. Die angebotenen Kombinationen unterscheiden sich unter anderem durch ein Miquella-Relief sowie farbige oder goldene Schmetterlinge. Als zusätzliche Extras werden eine separate Armprothese, ein Kühlschrankmagnet mit Malenia-Motiv und eine Stütze für den ausladenden Umhang aufgeführt.

Hoher Preis und stark begrenzte Stückzahl

Wann erscheint die Malenia-Statue? Spirit Cat Studio nennt das vierte Quartal 2026 als geplantes Auslieferungsfenster. Einzelne Händler rechnen mit einer Ankunft gegen Ende Dezember 2026 oder im ersten Quartal 2027. Bei handgefertigten Resin-Statuen können sich Produktion und Versand allerdings verschieben.

Die Auflage ist auf lediglich 88 Exemplare begrenzt. Ein europäischer Händler listet die Statue aktuell für 1.445 Euro. Dort sind Steuern, Einfuhrabgaben und der direkte Versand bereits im angegebenen Gesamtpreis enthalten. Damit richtet sich das Modell eindeutig an besonders leidenschaftliche Elden-Ring-Sammler.

Die neue Figur zeigt einmal mehr, welche Bedeutung Malenia innerhalb des Action-Rollenspiels besitzt. Ihre Hintergrundgeschichte, ihr unverwechselbares Design und der anspruchsvolle Bosskampf haben sie zu einem der prägendsten Charaktere aus Elden Ring gemacht. Eine Rückkehr in einem möglichen Elden Ring 2 oder einem eigenen Ableger ist damit jedoch nicht angekündigt.

Würdet ihr euch die riesige Malenia-Statue in die Sammlung stellen, oder ist euch der Preis selbst für die Klinge von Miquella zu hoch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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