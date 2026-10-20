Wie lebendig wird die offene Spielwelt von GTA 6 tatsächlich? Rockstar Games verspricht für den kommenden Open-World-Blockbuster eine besonders detaillierte und dynamische Umgebung. Eine neue Schilderung aus der Entwicklung zeigt jetzt, was Spieler abseits der eigentlichen Geschichte erwarten könnte.

Im Gespräch mit Bloomberg Businessweek berichtet Phil Hooker, einer der Entwicklungsleiter bei Rockstar Games, von einem ungewöhnlichen Erlebnis während eines internen Spieletests.

Eigentlich wollte er lediglich eine Storymission überprüfen. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts: Stattdessen verbrachte Hooker rund zwei Stunden mit spontanen Ereignissen in der Spielwelt.

Ein kleiner Verkehrsunfall löst eine Kettenreaktion aus

Alles begann mit einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der andere Fahrer reagierte aggressiv, rammte Hookers Auto und beschimpfte ihn. Beide hielten schließlich an, um die Auseinandersetzung auszutragen.

Da seine Spielfigur bereits angeschlagen war, wollte Hooker anschließend in einem nahe gelegenen Geschäft Heilgegenstände besorgen. Doch auf dem Weg dorthin wurde er von einem weiteren NPC beleidigt, was zu einer gewaltsamen Konfrontation führte.

Im Geschäft bemerkte er schließlich, dass die Kasse nicht besetzt war. Kurzerhand entschied er sich für einen Überfall.

Damit begann eine weitere Kettenreaktion: Die Polizei nahm die Verfolgung auf, Hooker flüchtete, ließ sein Fahrzeug zurück und suchte nach einem neuen Wagen.

Als er ein besonders wertvolles Auto entdeckte, wollte er dieses verkaufen. Doch auch dieser Plan wurde durch ein weiteres zufälliges Ereignis unterbrochen.

Zwei Stunden später war die Mission vergessen

Ein Fahrzeug mit laut aufgedrehter Musik hätte Hooker beinahe gerammt. Er entschied sich, dem Wagen zu folgen, und entdeckte dabei ein Gelände mit weiteren Möglichkeiten für Diebstähle.

Nach einem erfolgreichen Beutezug brachte er die gestohlenen Waren zu einem Hehler, der ihm wiederum einen Hinweis auf eine weitere Aktivität gab.

Als Hooker schließlich auf die Uhr blickte, waren zwei Stunden vergangen. Die ursprünglich geplante Storymission hatte er noch immer nicht erreicht.

Für den Entwickler war das Erlebnis ein wichtiger Moment. Die spontane Abfolge unterschiedlicher Aktivitäten zeigte ihm, welches Potenzial in der offenen Spielwelt von GTA 6 steckt.

Dabei handelte es sich nicht um eine vorbereitete Mission, sondern um eine Verkettung von Begegnungen und Entscheidungen während eines internen Spieletests.

Die Schilderung macht deutlich, welchen Stellenwert Rockstar der offenen Spielwelt einräumt. Spieler sollen offenbar auch dann interessante Situationen erleben können, wenn sie gerade keinem vorgegebenen Missionsziel folgen.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

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