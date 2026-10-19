GTA 6 öffnet Hunderte Innenräume für eure Streifzüge durch Leonida

In GTA 6 könnt ihr Hunderte Innenräume erkunden. Das erklärte Rockstar Games gegenüber Bloomberg-Journalist Jason Schreier, der sich das Spiel bei einem Studiobesuch vorführen ließ. Dabei zeigte das Team auch, wie Jason und Lucia ein kleines Tankstellenbüro für einen unauffälligen Raubzug nutzen.

Jason und Lucia räumen ein Tankstellenbüro aus

Bei der Vorführung steuerte Entwicklungsleiter Rob Nelson Jason durch die Spielwelt. Gemeinsam mit Lucia nahm er zunächst eine Bank als mögliches Ziel ins Visier. Wegen der zahlreichen Wachleute verwarf Jason den Plan jedoch wieder. Anschließend suchte sich das Duo eine kleinere Gelegenheit.

Die beiden betraten das hintere Büro einer Tankstelle, deaktivierten die Alarmanlage und verschwanden mit dem Geld, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Im Zusammenhang mit dieser Szene verwies Rockstar auf die Hunderte kleinen Innenräume, die Spieler in der offenen Welt entdecken können. Die Passage aus Schreiers Bloomberg-Bericht wird unter anderem von GamingBolt aufgegriffen.

Das Beispiel zeigt, wie solche Orte mit den Aktivitäten der beiden Hauptfiguren verbunden sind: Ein unscheinbares Büro wird zur Gelegenheit für einen Diebstahl, bei dem Alarmanlage, Beute und das unbemerkte Entkommen zusammengehören.

Auch ruhigere Beschäftigungen waren Teil der Präsentation. Jason und Lucia besuchten gemeinsam ein Fitnessstudio, wo Jason Kniebeugen machte, während Lucia auf einem Laufband trainierte. Die gezeigten Innenräume dienen damit sowohl dem kriminellen Alltag als auch gemeinsamen Freizeitaktivitäten.

Rockstar gestaltet Räume bis zu den persönlichen Fotos

Zum Umfang kommt die aufwendige Gestaltung der einzelnen Orte. Aaron Garbut, Co-Studioleiter von Rockstar North, hatte bereits gegenüber der New York Times beschrieben, wie gezielt das Team die Räume einrichtet. Die Entwickler überlegen unter anderem, wer sich dort aufhält, was die Figuren trinken und welche Gebrauchsspuren auf den Tischen zurückbleiben.

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Selbst Fotos an den Wänden werden auf die Menschen abgestimmt, die zu diesen Räumen gehören. Sie zeigen die jeweiligen Bewohner mit ihren Tätowierungen und Familienmitgliedern. Möbel, persönliche Gegenstände und Dekoration sollen dadurch zusammenpassen und etwas über das Leben der Figuren erzählen. Den Ansatz haben wir bereits in unserer News zu den von Hand gestalteten Innenräumen von GTA 6 ausführlicher vorgestellt.

Wer die bisherigen Beispiele selbst anschauen möchte, findet im knapp 27-minütigen Extended Look zu GTA 6 weitere Einblicke in Gebäude, Alltagsinteraktionen und Freizeitaktivitäten von Jason und Lucia.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

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