GTA 6 sieht im neuen Trailer verwaschener aus und Fans fürchten einen Grafik-Downgrade

Der neue Launch-Trailer zu GTA 6 sorgt bei einigen Fans für Zweifel an der Grafik. Sie empfinden die Bilder als weicher und weniger klar als bei den bisherigen Präsentationen. Kurz vor der Veröffentlichung diskutiert die Community deshalb darüber, ob Rockstar die Optik zurückgeschraubt hat oder der ungewöhnliche Bildeindruck auf die Gestaltung des Trailers zurückgeht.

Warum manche Fans einen Grafik-Downgrade befürchten

Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Bildschärfe. Auf sozialen Plattformen beschreiben einige Zuschauer den Launch-Trailer als verschwommener als frühere Videos. Die weichere Darstellung weckt bei ihnen die Sorge, dass Rockstar die Grafikqualität kurz vor der Veröffentlichung reduziert haben könnte.

Als Vergleich dient unter anderem „An Extended Look“ vom August. In einem Thread im GTA-6-Subreddit schreiben Nutzer, die ausführliche Präsentation habe ein klareres und kräftigeres Bild vermittelt. Beim neuen Trailer stören sich einige dagegen an einem schleierartigen Eindruck, den sie mit einem Weichzeichner vergleichen.

Bloom und Filter stehen als Erklärung im Raum

Andere Zuschauer vermuten hinter dem Look vor allem Bloom und weitere Bildeffekte. Bloom erzeugt einen Lichtschein um besonders helle Bildbereiche, etwa Lichtquellen oder Reflexionen. Spiele können damit Eigenschaften realer Kameraaufnahmen nachahmen und ihrer Darstellung einen bestimmten filmischen Charakter geben.

In der Reddit-Diskussion halten mehrere Nutzer einen solchen filmischen Look für eine bewusste Entscheidung. Ihrer Einschätzung nach könnte Rockstar den Trailer gezielt für den Einsatz in Werbespots gestaltet haben. Andere fühlen sich an Filter aus der Fotografie erinnert, die Licht weicher wirken lassen und einen warmen Schimmer erzeugen.

Auch über die Wirkung herrscht keine Einigkeit: Während manche Kommentatoren das Ergebnis als verwaschen kritisieren, gefällt anderen die weichere Präsentation sogar besser als der Look der bisherigen Videos.

Nachbearbeitete Bilder liefern keine eindeutige Antwort

Zusätzlichen Stoff liefert ein Bildvergleich des Reddit-Nutzers AnimalDesatado. Er vermutet, dass die HDR-Darstellung hinter dem veränderten Look stecken könnte, und zeigt eine nachbearbeitete Fassung mit kräftigeren Farben und stärkeren Kontrasten. Mehrere Nutzer widersprechen seiner Erklärung: Die Unschärfe sei auch in den bearbeiteten Bildern weiterhin vorhanden.

Während einige Fans die filmische Darstellung mögen und darin einen passenden Look für das sonnige Leonida sehen, wünschen sich andere die klarere Optik der bisherigen Präsentationen zurück. Besonders „An Extended Look“ dient ihnen dabei als Vorbild für die Darstellung im fertigen Spiel.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

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