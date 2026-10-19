Deep Dish Dungeon auf Steam und Xbox – Kochen entscheidet den Fortschritt

Mit Deep Dish Dungeon ist am 13. Oktober 2026 ein ungewöhnlicher Genre-Mix auf Steam erschienen. Das neue Abenteuer von Behold Studios verbindet einen handgebauten Dungeon mit Survival-Elementen, Rätseln, Crafting und einer Kochmechanik, die unmittelbar über den weiteren Fortschritt entscheidet.

Wer nicht allein in die Tiefe steigen möchte, kann sich mit bis zu zwei Freunden zusammenschließen. Neben Windows und macOS ist Deep Dish Dungeon für Xbox Series X|S sowie über Xbox Cloud Gaming verfügbar und unterstützt Crossplay zwischen den Plattformen.

Kochen als Schlüssel zum Fortschritt

Wie funktioniert das Kochsystem in Deep Dish Dungeon? Während ihrer Expeditionen sammeln Abenteurer Zutaten, Rohstoffe und weitere nützliche Gegenstände. Anschließend kehrt die Gruppe zum Lager zurück, stellt neue Werkzeuge her und bereitet Mahlzeiten für den nächsten Ausflug vor.

Die Gerichte sind dabei weit mehr als ein optionales Minispiel. Nach und nach werden Rezepte mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Charakterwerte freigeschaltet. Eine sorgfältige Vorbereitung hilft der Gruppe somit dabei, gefährlichere Gegner zu bezwingen und immer tiefer in den Dungeon vorzudringen.

Das Spielprinzip erinnert in diesem Punkt an Valheim, in dem Nahrung ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf die Überlebenschancen hat. Behold Studios kombiniert diesen Ansatz allerdings mit einem kompakten Dungeon-Crawler, dessen Fortschritt aus wiederholten Expeditionen, besserer Ausrüstung und zunehmender Ortskenntnis entsteht.

Ein handgebauter Dungeon ohne Orientierungshilfen

Warum unterscheidet sich Deep Dish Dungeon von klassischen Roguelikes? Das Abenteuer setzt weder auf zufällig generierte Abschnitte noch auf einen vollständigen Neustart nach jedem Scheitern. Stattdessen wartet ein zusammenhängender und vollständig von Hand gestalteter Dungeon mit bewusst platzierten Rätseln, Geheimnissen, Abkürzungen und verschlossenen Wegen.

Neue Werkzeuge eröffnen zusätzliche Routen und ermöglichen die Rückkehr in bereits besuchte Bereiche. Dadurch erhält die Erkundung deutliche Metroidvania-Elemente. Auf eine Karte und einen Kompass verzichtet das Spiel bewusst, weshalb markante Räume, Lichtquellen und andere Orientierungspunkte besonders wichtig werden.

Deep Dish Dungeon lässt sich vollständig allein oder im Online-Koop für insgesamt drei Personen spielen. Die begrenzte Gruppengröße soll ausreichend Raum für Erkundung und gemeinsames Rätsellösen lassen, ohne enge Bereiche zu überfüllen. Auf Steam stehen außerdem deutsche Bildschirmtexte, vollständige Controller-Unterstützung und eine Steam-Deck-Zertifizierung bereit.

Launch-Rabatt und Game-Pass-Verfügbarkeit

Wie viel kostet Deep Dish Dungeon in Deutschland? Der reguläre Preis beträgt 14,99 Euro. Auf Steam ist das Spiel noch bis zum 27. Oktober 2026 um 15 Prozent reduziert und kostet während des Einführungsangebots 12,74 Euro.

Im deutschen Xbox Store wird Deep Dish Dungeon ebenfalls für 14,99 Euro angeboten. Dort unterstützt der Titel Xbox Play Anywhere und ist seit dem Veröffentlichungstag im PC Game Pass sowie im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

Mit seiner Mischung aus Überlebenskampf, gemeinsamer Erkundung und spielentscheidenden Mahlzeiten richtet sich Deep Dish Dungeon besonders an Gruppen, die lieber gemeinsam Geheimnisse aufdecken als gegeneinander anzutreten. Werdet ihr euch allein in den Dungeon wagen oder stellt ihr eine dreiköpfige Kochtruppe zusammen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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