Battlefield 6 und Stranded Deep – Steam-Gratiswochenende bis 19. Oktober

Steam lädt an diesem Wochenende zu zwei kostenlosen Ausflügen ein. Noch bis zum 19. Oktober 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit können PC-Gamer Battlefield 6 und Stranded Deep ohne Kauf ausprobieren.

Bei beiden Aktionen handelt es sich allerdings um zeitlich begrenzte Gratisphasen. Die Spiele werden also nicht dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt und lassen sich nach Ablauf der Frist nur mit einer gekauften Vollversion weiterspielen.

Battlefield 6 mit vollständigem Zugriff

Welche Inhalte bietet die kostenlose Version von Battlefield 6? Laut Electronic Arts erhalten Teilnehmer während der Testphase Zugriff auf das komplette Spiel. Dazu gehören sämtliche Mehrspieler-Modi, aktuelle Events, Battlefield Portal und die Einzelspieler-Kampagne.

Battlefield 6 erschien am 10. Oktober 2025 und konzentriert sich auf moderne Gefechte mit Infanterie, Panzern, Kampfjets und zerstörbaren Umgebungen. Die Kampagne begleitet die Eliteeinheit Dagger 1-3 bei ihrem Kampf gegen die private Militärorganisation Pax Armata.

Durch den Start von Season 5 am 13. Oktober 2026 dürfte auf den Servern am Gratiswochenende besonders viel los sein. Für die PC-Version werden eine permanente Internetverbindung und ein verknüpftes EA-Konto benötigt. Wer anschließend weitermachen möchte, erhält die Standard Edition auf Steam noch bis zum 20. Oktober 2026 für 27,99 Euro.

Überlebenskampf in Stranded Deep

Worum geht es in Stranded Deep? Nach einem Flugzeugabsturz findet ihr euch mitten im Pazifik wieder. Auf prozedural generierten Inseln müsst ihr Nahrung und Trinkwasser beschaffen, Werkzeuge herstellen, Unterkünfte errichten und euch gegen gefährliche Tiere verteidigen.

Zum Survival-Alltag gehören außerdem das Erkunden von Schiffswracks, der Anbau von Pflanzen, das Fischen und der Bau verschiedener Transportmittel. Mit einem Floß geht es über das Meer, während später sogar ein Tragschrauber zur Verfügung steht. Stranded Deep unterstützt Einzelspieler sowie Koop und erschien am 10. August 2022.

Auch das Survival-Abenteuer bleibt bis zum 19. Oktober 2026 um 19 Uhr kostenlos spielbar. Die Vollversion wird im Rahmen der begleitenden Aktion für 7,99 Euro angeboten, wobei der Rabatt bis zum 22. Oktober 2026 gelten soll.

Welches der beiden Spiele landet an diesem Wochenende auf eurer Festplatte: Battlefield 6 oder Stranded Deep? Schreibt uns eure Wahl und eure bisherigen Erfahrungen in die Kommentare.

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