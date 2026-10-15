Steam-Update beschleunigt den Client – plötzlich knapp vor Epics Launcher-Test

Valve hat am 13. Oktober 2026 ein umfangreiches Update für den Steam-Client veröffentlicht. Neben zahlreichen Komfortfunktionen verbessert die neue Version auch die Startleistung und sorgt damit ausgerechnet beim aktuell beworbenen Tempo-Vergleich mit Epic Games für Aufmerksamkeit.

Epic stellte am 14. Oktober 2026 eine neue Preview-Version seines Launchers vor, die mithilfe KI-gestützter Entwicklung entstanden sein soll. In einem von Epic beauftragten Vergleich benötigte der neue Epic Games Launcher bei einem Kaltstart 5,47 Sekunden, während Steam auf durchschnittlich 10,07 Sekunden kam.

Valve gewinnt das Tempo-Duell knapp

Wie schnell startet Steam nach dem Update? Ein von der Nutzerin Girlglock_ veröffentlichter Test zeigt den aktualisierten Steam-Client mit einer Startzeit von 5,23 Sekunden. Damit liegt Steam in diesem Versuch 0,24 Sekunden vor den von Epic angegebenen 5,47 Sekunden.

Client und Test Gemessene Startzeit Epic Games Launcher Preview im Epic-Test 5,47 Sekunden Steam im Epic-Test 10,07 Sekunden Aktualisierter Steam-Client im Nutzertest 5,23 Sekunden

Als endgültiger Sieger lässt sich Steam damit allerdings noch nicht ausrufen. Die Messungen fanden nicht unter identischen Bedingungen statt. Beim Steam-Test kam zudem eine ältere SSD zum Einsatz, während Epics Werte aus mehreren Testläufen auf unterschiedlichen Rechnern stammen.

Interessant ist vor allem die zeitliche Reihenfolge. Das Steam-Update erschien bereits am 13. Oktober 2026 und damit einen Tag vor Epics öffentlicher Vorstellung. Valve reagierte folglich nicht kurzfristig auf die Konkurrenz, sondern hatte die Verbesserung bereits vorher ausgeliefert. Der aktualisierte Client wird automatisch heruntergeladen und lässt sich durch einen Neustart von Steam installieren.

Welche Verbesserungen stecken im neuen Steam-Client? Neben dem schnelleren Start erweitert Valve den Big Picture Mode. Der neue Big Art Mode rückt Spielecover stärker in den Mittelpunkt, während ein persönlicher Kalender auf der empfohlenen Startseite erscheint.

Hinzu kommen Bildschirmschoner mit Spiele-Artworks, eigenen Screenshots oder einem hüpfenden Retro-Logo. Eigene Bildschirmschoner lassen sich ebenfalls einbinden. Beim Abspielen von Videos kann Steam das Abdunkeln des Bildschirms verzögern. Während eines laufenden Games lässt sich der Bildschirmschoner auf Wunsch vollständig deaktivieren.

Valve hat außerdem die Darstellung und Bedienung des Overlays, Steam Input und die Spielaufzeichnung überarbeitet. Remote Play erhält mit Pyrowave einen experimentellen Codec für Übertragungen mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz. Linux-Nutzer profitieren unter anderem von übersichtlicheren Kompatibilitätsoptionen und Verbesserungen bei Verbindungen mit hoher Latenz. Auch die Firmware des Steam Controllers bekommt Fehlerkorrekturen, optimierte Verbindungszeiten und einen zweiten Bluetooth-Kopplungsplatz.

Epics neuer Launcher startet als Preview

Was bietet der neue Epic Games Launcher? Die Preview steht für Windows, macOS und erstmals auch nativ für Linux bereit. Epic verspricht schnellere Wechsel zwischen Bibliothek und Store, eine geringere Hintergrundlast sowie eine überarbeitete Oberfläche.

Die Spielebibliothek unterstützt Raster- und Listenansichten, Sammlungen sowie eine anpassbare obere Leiste. Nutzer können außerdem Download-, Lese- und Schreibgeschwindigkeiten kontrollieren und aktive, geplante oder fehlgeschlagene Downloads an einer zentralen Stelle verwalten. Party- und Sprachchat verbinden Fortnite, den Epic Games Store und die Epic Games App.

Die Preview besitzt noch nicht sämtliche Funktionen der bisherigen Anwendung und kann als Testversion Fehler enthalten. Epic plant weitere Optimierungen und arbeitet außerdem daran, Fortnite über den neuen Launcher auf Linux anzubieten. Dafür wird Easy Anti-Cheat gemeinsam mit Linux-Distributoren angepasst.

Welche Plattform überzeugt euch derzeit mehr: Steam oder der neue Epic Games Launcher? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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