Metroid Ravenous erscheint nur für Switch 2 – warum das viele Fans trifft

Mit Metroid Ravenous beginnt für Samus Aran endgültig die nächste Konsolengeneration. Das neue 2D-Abenteuer erscheint am 28. Januar 2027 ausschließlich für Nintendo Switch 2. Eine Version für die ursprüngliche Nintendo Switch ist nicht vorgesehen.

Damit bleiben zahlreiche Metroid-Fans außen vor, die bislang nicht auf die neue Hardware umgestiegen sind. Zum 30. Juni 2026 hatte Nintendo weltweit 156,59 Millionen Exemplare der ersten Switch verkauft, während die Switch 2 zu diesem Zeitpunkt bei 23,68 Millionen Geräten lag.

Der Generationswechsel bei Metroid

Warum trifft die Exklusivität viele Fans unerwartet? Mit Metroid Prime 4: Beyond hatte Nintendo noch auf eine generationsübergreifende Veröffentlichung gesetzt. Das 3D-Abenteuer erschien am 4. Dezember 2025 sowohl für Nintendo Switch als auch in einer technisch verbesserten Nintendo Switch 2 Edition.

Bei Metroid Ravenous wählt der Konzern nun einen anderen Weg. Obwohl es sich um ein seitlich dargestelltes 2D-Spiel handelt, das optisch an Metroid Dread anknüpft, wird der Titel nur für die leistungsfähigere Konsole angeboten. Wer Samus’ Geschichte 2027 fortsetzen möchte, benötigt daher zwingend eine Switch 2.

Besitzer der älteren Hardware können immerhin weiterhin einen großen Teil der Reihe erleben. Neben Metroid Dread und Metroid Prime Remastered sind über Nintendo Switch Online mehrere Klassiker vom NES, Game Boy und Game Boy Advance verfügbar. Metroid Prime 4: Beyond bleibt ebenfalls auf der ersten Switch spielbar.

Samus erhält gefährliche neue Fähigkeiten

Was erwartet euch in Metroid Ravenous? Das von MercurySteam und Nintendo EPD entwickelte Abenteuer führt die Handlung der 2D-Reihe weiter. Nach einer Bruchlandung auf einem unbekannten Mond wird Samus von einer mysteriösen Gruppe angegriffen und schwer verletzt in eine unterirdische Welt verschleppt.

Dort muss die Kopfgeldjägerin neue Fähigkeiten erlangen, mächtige Bosse besiegen und einen Weg zurück an die Oberfläche finden. Die aus Metroid Dread bekannte Kontermechanik kehrt zurück. Gleichzeitig kann Samus ihre erwachten Metroid-Kräfte einsetzen, um betäubten Gegnern Energie zu entziehen und sich im Kampf zu regenerieren.

Der Wechsel zur Switch 2 markiert somit einen klaren Einschnitt für eine der traditionsreichsten Nintendo-Reihen. Metroid Ravenous könnte für Fans zum entscheidenden Kaufgrund für die neue Konsole werden, schließt jedoch gleichzeitig Millionen Besitzer der ersten Switch von Samus’ nächstem Abenteuer aus.

Wie steht ihr zur Switch-2-Exklusivität von Metroid Ravenous? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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