Ocarina of Time Remake – Neue Bilder zeigen Link und Navi auf Switch 2

Nintendo gewährt einen neuen offiziellen Blick auf Link und Navi im kommenden Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Die frisch veröffentlichten Bilder zeigen das Duo zu Beginn seines großen Abenteuers im Kokiri-Wald und rücken dabei vor allem die grafische Überarbeitung für Nintendo Switch 2 in den Mittelpunkt.

Zu sehen sind Link und seine Feenbegleiterin unter anderem vor dem Deku-Baum. Fans können sich dadurch schon vor der Veröffentlichung am 5. November 2026 ein genaueres Bild vom neuen Grafikstil und den überarbeiteten Charaktermodellen machen.

Neue Details an Link und Navi

Wie sehen Link und Navi im Remake aus? Die offiziellen Aufnahmen zeigen den jungen Helden mit deutlich aufwendigeren Materialien und feineren Oberflächen. Besonders auffällig sind die sichtbaren Fasern und Nähte an Links grüner Mütze sowie an seiner Tunika, die seiner Kleidung eine wesentlich greifbarere Struktur verleihen.

Auch Navi profitiert von der neuen Präsentation. Die Fee erscheint weiterhin als leuchtende Begleiterin, fügt sich durch die modernisierte Beleuchtung und die überarbeiteten Effekte aber stimmiger in die Umgebung ein. Die Bilder vermitteln zugleich einen Eindruck davon, wie stark Nintendo bekannte Szenen inszenatorisch aufwertet, ohne ihre ursprüngliche Atmosphäre komplett zu verändern.

Der neue Look von Link dürfte trotzdem für weitere Diskussionen sorgen. Seit der Vorstellung des Remakes wird insbesondere darüber gesprochen, wie stark sich das Charakterdesign vom Nintendo-64-Original unterscheidet. Die Nahaufnahmen bieten nun eine bessere Grundlage, um die gestalterische Richtung zu beurteilen.

Der Kokiri-Wald in moderner Grafik

Welche grafischen Verbesserungen sind in der Spielwelt erkennbar? Neben den Figuren fallen vor allem die wesentlich detaillierteren Pflanzen und Grasflächen auf. Der Kokiri-Wald wirkt dichter und lebendiger, während verbesserte Texturen sowie eine modernere Lichtstimmung die märchenhafte Atmosphäre des Schauplatzes unterstreichen.

Inhaltlich bleibt die bekannte Ausgangslage erhalten. Link lebt zunächst im Kokiri-Wald und unterscheidet sich von den anderen Kokiri, weil er keine eigene Fee besitzt. Das ändert sich, als Navi ihn im Auftrag des Deku-Baums aufsucht und damit die Ereignisse in Gang setzt, die ihn schließlich durch ganz Hyrule führen.

Gemeinsam stellen sich Link und Navi zahlreichen Kreaturen, erkunden Tempel und versuchen, Ganondorfs Pläne zu vereiteln. Das Remake verbindet diese vertraute Geschichte mit vollständig überarbeiteter Grafik, vertonten Zwischensequenzen, erweiterten Dialogen, orchestraler Musik sowie modernisierten Kamera- und Bewegungsoptionen.

Rückkehr des Klassikers im November

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Das Remake kommt am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2 auf den Markt. Damit müssen Zelda-Fans nur noch wenige Wochen warten, bis Links legendäre Zeitreise in ihrer technisch neu entwickelten Form zurückkehrt.

Die neuen Bilder konzentrieren sich zwar nur auf einen frühen Abschnitt des Abenteuers, zeigen aber deutlich den hohen Detailgrad der Neuauflage. Gerade der direkte Blick auf Link, Navi und den Deku-Baum dürfte bei langjährigen Fans viele Erinnerungen an den Beginn des Originals wecken.

Wie gefällt euch das neue Design von Link und Navi? Schreibt uns eure Meinung zum Grafikstil des Remakes in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab