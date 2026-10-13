Ocarina of Time Remake – Navi ruft weiter Hey Listen und bringt neue Features

Nintendo setzt beim Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time nicht nur auf modernisierte Technik. Auch einer der bekanntesten Running Gags der Reihe bleibt erhalten. Ein neuer Gameplay-Ausschnitt bestätigt, dass Navi ihren legendären Ruf weiterhin regelmäßig an Link richtet.

Der kurze Clip zeigt einen Kampf gegen eine Deku-Pflanze im Großen Deku-Baum. Bereits zu Beginn macht die kleine Fee mit den vertrauten Worten auf sich aufmerksam, die seit der Nintendo 64-Version unzählige Memes hervorgebracht haben.

Navis berühmter Ruf kehrt zurück

Warum ist Navis Stimme bis heute so bekannt? Im Original aus dem Jahr 1998 meldete sich Links Begleiterin ausgesprochen häufig, um Hinweise zu geben oder seine Aufmerksamkeit auf ein Ziel zu lenken. Dadurch brannten sich ihre beiden kurzen Ausrufe bei vielen Fans dauerhaft ins Gedächtnis ein.

Hey! Listen!

Im Remake klingt der Ruf etwas klarer und moderner als auf dem Nintendo 64, bleibt seinem Ursprung aber deutlich treu. Nintendo bewahrt damit ein kleines Detail, das längst zu einem festen Bestandteil der Zelda-Kultur geworden ist.

Navi begleitet Link auf seiner Reise durch Hyrule, nachdem sie vom Großen Deku-Baum an seine Seite geschickt wurde. Sie unterstützt ihn im Kampf, gibt Orientierung und liefert Informationen über Gegner. Ihr überarbeitetes Modell fällt im Vergleich zu anderen neu gestalteten Figuren eher dezent aus, besitzt nun aber detailliertere und stärker schimmernde Flügel.

Neue Komfortfunktionen für das Abenteuer

Welche Aufgaben übernimmt Navi im Remake? Neben ihren bekannten Hinweisen bleibt die Fee ein wichtiger Bestandteil des Z-Targetings. Nach dem Anvisieren eines Gegners kann die Zeit über eine Taste des D-Pads angehalten werden, damit Navi zusätzliche Informationen in einem Textfeld liefert.

Bei einer Deku-Pflanze erklärt sie beispielsweise, wie sich je nach ausgeführtem Angriff eine Deku-Nuss oder ein Deku-Ast erhalten lässt. Außerdem soll Navi zusätzliche Dialogzeilen bekommen. Wer ihre Stimme spricht, ist bislang nicht bekannt.

Das Remake orientiert sich grundsätzlich eng am ursprünglichen Abenteuer, erweitert es jedoch um vollständig vertonte Zwischensequenzen, neue Dialoge, eine modernisierte Kamera und eine Sprint-Fähigkeit. Erstmals steht Link außerdem ein eigener Sprungknopf zur Verfügung. Die Funktion Spuren der Zeit fasst bisherige Ereignisse und aktuelle Ziele zusammen, während ZELDA NOTES über die Nintendo Switch App zusätzliche Aktivitäten, Wissensfragen und selbst erstellte Okarinamelodien bietet.

Rückkehr nach Hyrule im November 2026

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Das neu aufgelegte Action-Adventure erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. In Deutschland hat das Spiel eine USK-Freigabe ab 12 Jahren erhalten und wird vollständig auf Deutsch spielbar sein.

Nintendo verspricht neu gestaltete Grafik, einen überarbeiteten Soundtrack und modernisiertes Gameplay. Trotz dieser Änderungen soll Links Zeitreise ihren vertrauten Charakter behalten. Die Rückkehr von Navis berühmtem Ruf dürfte für langjährige Fans jedenfalls deutlich machen, dass auch die kleinen Eigenheiten des Klassikers nicht vergessen wurden.

Freut ihr euch über Navis Rückkehr oder könntet ihr auf ihre ständigen Hinweise verzichten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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