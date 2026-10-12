Ocarina of Time Remake – Kaepora Gaebora bekommt ein komplett neues Design

Nintendo verpasst einem der bekanntesten Nebencharaktere aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time einen überraschend umfangreichen neuen Look. Aktuelle Aufnahmen des Remakes für Nintendo Switch 2 zeigen Kaepora Gaebora mit einem deutlich aufwendigeren Charaktermodell.

Die weise Eule begleitet den jungen Link auf seiner Reise durch Hyrule und versorgt ihn regelmäßig mit Hinweisen. Obwohl sie für die Handlung keine Hauptrolle übernimmt, dürfte ihr neues Erscheinungsbild bei langjährigen Zelda-Fans sofort auffallen.

Ein neuer Look für die weise Eule

Wie verändert das Remake Kaepora Gaebora? In der Nintendo-64-Version besitzt die Eule einen vergleichsweise kompakten Körper, einen markanten Schnabel und auffällige Gesichtsmuster. Besonders charakteristisch sind ihre riesigen Augenbrauen, die dem Charakter einen strengen und zugleich etwas eigenwilligen Ausdruck verleihen.

Für das Remake wurden die Proportionen sichtbar überarbeitet. Kaepora Gaebora verfügt nun über ein detaillierteres Federkleid, einen weicheren Gesichtsausdruck und eine insgesamt natürlichere Körperform. Das neue Modell wirkt weniger kantig und vermittelt auf den ersten Blick eine freundlichere Persönlichkeit.

Trotz der Modernisierung bleibt die Figur klar erkennbar. Nintendo orientiert sich weiterhin an den wichtigsten Merkmalen des Originals, interpretiert diese aber mit den technischen Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 neu. Damit handelt es sich nicht lediglich um höher aufgelöste Texturen, sondern um ein umfassendes Charakter-Redesign.

Ein vertrauter Begleiter mit zweifelhaftem Ruf

Warum ist Kaepora Gaebora unter Zelda-Fans so bekannt? Die Eule taucht im Verlauf des Abenteuers immer wieder auf, erklärt wichtige Mechaniken und gibt Link Hinweise für seine nächsten Reiseziele. Gelegentlich hilft sie ihm außerdem dabei, größere Entfernungen in Hyrule zurückzulegen.

Berüchtigt ist Kaepora Gaebora allerdings für seine langen Erklärungen. Besonders die anschließende Abfrage, ob Link den gesamten Hinweis noch einmal hören möchte, führte im Original schnell zu versehentlichen Wiederholungen. Dadurch wurde die Eule für viele Fans gleichzeitig zu einem hilfreichen Begleiter und zu einer kleinen Geduldsprobe.

Bislang ist nicht bekannt, ob Nintendo neben dem Aussehen auch die Dialoge oder das Verhalten des Charakters überarbeitet hat. Eine modernere Menüführung oder kürzere Erklärungen könnten die Begegnungen angenehmer gestalten, bestätigt wurde eine solche Anpassung jedoch noch nicht.

Der Klassiker kehrt auf Nintendo Switch 2 zurück

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Das Remake wird am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Nintendo baut den ursprünglich für Nintendo 64 erschienenen Klassiker für eine neue Generation neu auf und überarbeitet dabei Schauplätze, Figuren und zentrale Gegenstände.

Kaepora Gaeboras neues Modell ist zwar nur ein kleines Detail innerhalb des umfangreichen Abenteuers, zeigt aber, wie weit die visuelle Modernisierung reicht. Selbst Nebenfiguren erhalten eine neue Gestaltung, ohne ihre ursprüngliche Identität vollständig zu verlieren.

Ob der freundlichere Look auch mit einer weniger ausschweifenden Persönlichkeit verbunden ist, erfahren wir spätestens zum Release. Wie gefällt euch das neue Design von Kaepora Gaebora im Vergleich zur Nintendo-64-Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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