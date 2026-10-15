Star Wars Zero Company Patch 1.2 bringt Kampagnenregeln und Balance-Fixes

Bit Reactor hat am 15. Oktober 2026 das bislang umfangreichste Update für Star Wars Zero Company veröffentlicht. Patch 1.2 erweitert das rundenbasierte Taktikspiel um frei konfigurierbare Kampagnenregeln, überarbeitet mehrere Fähigkeiten und senkt zahlreiche Kosten innerhalb der strategischen Einrichtungen.

Daneben enthält die Aktualisierung eine lange Reihe an Fehlerbehebungen für Missionen, Benutzeroberfläche, Zielerfassung, Overwatch, Leistung und Stabilität. Das Update steht für die Versionen auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereit.

Neue Regeln für anspruchsvollere Kampagnen

Welche Neuerung steht bei Update 1.2 im Mittelpunkt? Das wichtigste Feature sind die Kampagnenmodifikatoren. Sie lassen sich beim Start einer neuen Kampagne über die Schwierigkeitseinstellungen aktivieren und greifen nach Abschluss des Tutorials. Bit Reactor empfiehlt Neueinsteigern weiterhin eine normale Kampagne mit den Standardregeln.

Erfahrene Kommandanten können unter anderem Verletzungen und endgültige Tode verschärfen. Zur Auswahl stehen der sofortige Tod nach einer Niederlage sowie Varianten mit zwei oder drei erlaubten Verletzungen. Ergänzend lässt sich ein dauerhaftes Todesrisiko aktivieren, das entweder konstant bei 20 Prozent liegt oder nach überlebten Niederlagen auf 40 und schließlich 80 Prozent steigt.

Weitere Optionen reduzieren oder deaktivieren den Gesundheitszuwachs durch Fokuspunkte. Auch das Beziehungssystem, die Erzeugung von Vorteilspunkten und taktische Regeln können angepasst werden. Assistenzschüsse dürfen dadurch verfehlen, Gegner erhalten eine kritische Trefferchance von fünf Prozent und die maximale Trefferchance eigener Fernkampfangriffe lässt sich auf 99 Prozent begrenzen. Sperren für Talente, Spezialisierungen, Waffenwechsel und die manuelle Aktualisierung neuer Rekruten runden das System ab.

Balance und günstigere Verbesserungen

Welche Fähigkeiten wurden durch den Patch abgeschwächt? Die Selbstreparatur des Astromechs kann nur noch zweimal pro Kampf eingesetzt werden. Built-In Comlink ist auf der höchsten Stufe auf drei Anwendungen pro Runde beschränkt, damit mehrere Astromechs Aktionspunkte nicht mehr nahezu unbegrenzt untereinander verteilen können.

Auch der Scout wurde angepasst. Tactical Timing erreicht nun maximal eine Chance von 80 Prozent, Vorteilspunkte bei einem Abschuss zu erzeugen. Zudem funktioniert der Effekt nur noch mit Nahkampf- und Fernkampfangriffen. Flächenangriffe sind ausgeschlossen. Clys ElectroWeb Dart ist auf drei Einsätze pro Runde begrenzt, während Combat Jump nur noch einmal pro Runde möglich ist.

Deutlich großzügiger fällt die Überarbeitung der Einrichtungen aus. Zahlreiche Waffen-, Mannschafts- und Anlagenverbesserungen kosten jetzt wesentlich weniger Credits. Die Erweiterungen der Mannschaftsquartiere sind auf allen vier Stufen sogar kostenlos. Neue Operatoren kosten in der Rekrutierungseinrichtung unabhängig von der aktuellen Kadergröße immer 100 Credits. Call For Backup kann außerdem einer frei wählbaren Taste zugewiesen werden.

Umfangreiche technische Korrekturen

Welche Probleme behebt Update 1.2? Bit Reactor hat zahlreiche Fähigkeiten korrigiert, darunter Vissers Miasma, Tel-Reas Ablenkung und Clys Electro Web Surge. Reflektierte Blasterschüsse lösen nicht länger fälschlicherweise Vergeltung oder Overwatch aus. Assistenzangriffe verursachen zudem keinen Schaden mehr, wenn sie ihr Ziel verfehlen.

Mehrere blockierte Missionsfortschritte, fehlerhafte Ziele und Probleme mit dem Endkampf wurden ebenfalls behoben. Dazu gehören Fehler in Retake Luunata, nicht gewährte Belohnungen nach Operationen, verschwundene oder unverwundbare Einheiten sowie falsche Statusübertragungen zwischen mehreren Gefechten. Auf der PlayStation 5 soll die Charakterdatenbank nicht mehr gelöscht werden, wenn besonders viele Operatoren erstellt wurden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Overwatch und Zielerfassung. Sichtkegel sollen ihre tatsächliche Abdeckung nun zuverlässiger darstellen und Angriffe nicht mehr durch feste Hindernisse auslösen. Zusätzlich beseitigt Patch 1.2 mehrere Abstürze, Softlocks, Eingabeprobleme und Darstellungsfehler. Die Benutzeroberfläche zeigt Trefferchancen, Heilwerte und Missionsergebnisse künftig präziser an.

Welche Kampagnenmodifikatoren werdet ihr für euren nächsten Einsatz aktivieren? Schreibt uns eure bevorzugten Regeln in die Kommentare.

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