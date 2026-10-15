Pokémon Pokopia – Halloween-Event Irrbis süße Überraschungen startet am 17. Oktober 2026

In Pokémon Pokopia steht das nächste zeitlich begrenzte Event unmittelbar bevor. Irrbis’ süße Überraschungen beginnt am 17. Oktober 2026 um 5:00 Uhr Ortszeit und bringt passend zur Halloween-Saison neue Aufgaben, Dekorationen und Pokémon in die Lebenssimulation für Nintendo Switch 2.

Das Event läuft bis zum 1. November 2026 um 4:59 Uhr Ortszeit. Damit bleiben rund zwei Wochen, um Kürbislollis zu sammeln, besondere Möbel freizuschalten und Irrbis sowie dessen Entwicklung Pumpdjinn dauerhaft in die eigene Stadt zu holen.

Der Start des Halloween-Events

Wann beginnt Irrbis’ süße Überraschungen? Der offizielle Startschuss fällt am Samstag, dem 17. Oktober 2026, um 5:00 Uhr. Irrbis erscheint während des Event-Zeitraums in der Nähe eines wiederaufgebauten Pokémon-Centers und kann dort angesprochen werden.

Um teilnehmen zu können, muss deshalb mindestens eines der Pokémon-Center im Spiel vollständig wiederhergestellt worden sein. Anschließend gilt es, sich mit Irrbis anzufreunden und die zentrale Event-Mechanik freizuschalten.

Eine weitere Voraussetzung ist die Attacke Imitator, die Ditto von Zorua in Trübküstia lernen kann. Wer das entsprechende Gebiet bislang noch nicht ausreichend erkundet hat, sollte die verbleibende Zeit vor dem Event-Start nutzen und diesen Schritt nachholen.

Kürbislollis und Halloween-Dekorationen

Wie werden die neuen Event-Belohnungen freigeschaltet? Mithilfe von Imitator kann sich Ditto in unterschiedliche Objekte verwandeln und sich vor anderen Pokémon verstecken. Gelingt es, die ahnungslosen Bewohner anschließend zu überraschen, lassen sie als Belohnung Kürbislollis zurück.

Diese spezielle Event-Währung kann beim Pokémon-Center gegen Möbel und Dekorationen mit Halloween-Thema eingetauscht werden. Damit lassen sich die eigenen Städte saisonal gestalten und passende Habitate errichten.

Ein solches Habitat lockt schließlich Pumpdjinn an, die Entwicklung von Irrbis. Besonders erfreulich ist, dass sowohl Irrbis als auch Pumpdjinn nach dem Ende des Events in den Städten bleiben. Wer sich bis zum 1. November 2026 mit beiden Pokémon angefreundet hat, verliert sie somit nicht nach Ablauf des Zeitfensters.

Weitere Inhalte für Pokémon Pokopia

Welche Erweiterungen erwarten Fans nach dem Halloween-Event? Pokémon Pokopia erschien am 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und wurde seitdem durch kostenlose Updates, Events und einen kostenpflichtigen Erweiterungspass ausgebaut. Dessen erster Teil Blubbmeeria ist seit dem 5. August 2026 verfügbar.

Blubbmeeria ergänzt eine wiederaufzubauende Unterwasserstadt, neue Pokémon, maritime Möbel und zusätzliche Outfits für Ditto. Die Attacke Taucher wurde über ein kostenloses Update bereitgestellt und ermöglicht auch Besitzern ohne Erweiterungspass die Erkundung unter Wasser.

Teil 2 des Erweiterungspasses soll noch Ende 2026 erscheinen. Geplant sind neue Pokémon, Möbel und eine Verkleidungsfunktion mit Accessoires wie Sonnenbrillen und Fliegen, allerdings keine weitere Stadt. Teil 3 folgt im Jahr 2027 und soll wieder eine zusätzliche Stadt zum Erkunden und Wiederaufbauen enthalten.

Werdet ihr am 17. Oktober 2026 auf Kürbislolli-Jagd gehen und Irrbis sowie Pumpdjinn in eure Stadt einladen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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