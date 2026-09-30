Pokémon Pokopia startet Halloween-Event mit Irrbis, Pumpdjinn und Möbeln

Pokémon Pokopia stimmt seine Community auf die gruseligste Zeit des Jahres ein. The Pokémon Company hat das erste Halloween-Event der Lebenssimulation offiziell vorgestellt, das neue Pokémon, saisonale Dekorationen und eine besondere Event-Währung ins Spiel bringt.

Die Feier beginnt am Samstag, dem 17. Oktober 2026, um 5:00 Uhr Ortszeit. Bis Sonntag, den 1. November 2026, um 4:59 Uhr können Fans an den Aktivitäten teilnehmen und ihre Siedlungen passend zu Halloween umgestalten.

Irrbis und Pumpdjinn feiern ihr Debüt

Welche Pokémon kommen mit dem Halloween-Event hinzu? Im Mittelpunkt der saisonalen Feier steht Irrbis. Das Kürbis-Pokémon taucht erstmals in Pokémon Pokopia auf und bringt zugleich seine Weiterentwicklung Pumpdjinn mit.

Zum Start des Events müssen Teilnehmende zunächst mit Irrbis in der Nähe eines Pokémon-Centers sprechen und dessen Bitte erfüllen. Anschließend gilt es, die neue Event-Währung Kürbisbonbons zu sammeln.

Wer die erhaltenen Einrichtungsgegenstände nutzt, kann ein passendes Habitat für Irrbis errichten und sich mit dem Pokémon anfreunden. Die Teilnahme setzt voraus, dass in der eigenen Siedlung bereits mindestens ein Pokémon-Center gebaut wurde.

Schaurige Möbel für die eigene Siedlung

Welche Belohnungen bietet das Halloween-Event? Die gesammelten Kürbisbonbons lassen sich im Pokémon-Center gegen zeitlich begrenzte Möbel und weitere Gegenstände eintauschen. Inhaltlich orientieren sich die Belohnungen an einem nächtlichen Gruselfest.

Die bislang gezeigten Dekorationen umfassen unter anderem:

Luftballons im Stil verschiedener Geist-Pokémon

Statuen mit schaurigen Pokémon-Motiven

Kürbislaternen in Form von Pikachu

Weitere Halloween-Möbel für Häuser und Außenbereiche

Um zusätzliche Kürbisbonbons zu erhalten, verwandelt sich Ditto in Möbelstücke und andere Objekte, die Pokémon gefallen. Sobald sich ein Pokémon nähert, kann Ditto es überraschen und wird dafür mit der Event-Währung belohnt. Damit verbindet die Aktion ihre saisonalen Inhalte direkt mit den Verwandlungsmechaniken des Spiels.

Weitere Inhalte für Pokémon Pokopia

Wie geht es nach dem Halloween-Event weiter? Die saisonale Feier ist nicht der letzte geplante Inhalt für Pokémon Pokopia im Jahr 2026. Nach dem bereits veröffentlichten ersten Teil des Erweiterungspasses mit Blubbmeeria soll im weiteren Jahresverlauf ein zweiter Zusatzinhalt folgen.

Bis dahin bietet das Halloween-Event eine neue Gelegenheit, die eigene Siedlung auszubauen und zwei weitere Pokémon in die Gemeinschaft aufzunehmen. Besonders Sammler sollten den Endtermin am 1. November 2026 im Blick behalten, da die Möbel und Event-Gegenstände nur während des begrenzten Zeitraums erhältlich sind.

Freut ihr euch auf Irrbis und Pumpdjinn, oder interessieren euch vor allem die neuen Halloween-Dekorationen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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