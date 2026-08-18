Pokémon Pokopia – Ankündigung für 21. August 2026 im Livestream geplant

Fans von Pokémon Pokopia sollten sich den 21. August 2026 im Kalender markieren. The Pokémon Company hat für diesen Tag eine besondere Ankündigung rund um die erfolgreiche Lebenssimulation für Nintendo Switch 2 angekündigt.

Enthüllt werden die Neuigkeiten im Rahmen der Vorschau auf die Pokémon-Weltmeisterschaften 2026. Die Übertragung beginnt am Freitag, dem 21. August 2026, um 22:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Pokémon-Kanal bei Twitch sowie auf dem YouTube-Kanal von Play! Pokémon.

Eine geheimnisvolle Ankündigung für Pokémon Pokopia

Was wird am 21. August 2026 angekündigt? Konkrete Details hält The Pokémon Company bislang unter Verschluss. Bekannt ist lediglich, dass die Meldung mit PokémonXP zusammenhängt, das parallel zu den Pokémon-Weltmeisterschaften im Moscone Center in San Francisco stattfindet.

Für Gesprächsstoff sorgt dabei ein bereits angekündigtes Entwicklerpanel zu Pokémon Pokopia. Dieses wird am 28. August 2026 um 23:30 Uhr deutscher Zeit übertragen und soll rund eine Stunde dauern. Als Gäste sind Senior Director Shigeru Ohmori, Produzentin Kanako Murata und Chief Director Takuto Edagawa vorgesehen.

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Ob die Präsentation am 21. August 2026 lediglich weitere Einzelheiten zu diesem Panel liefert oder komplett neue Inhalte für das Spiel enthüllt, bleibt offen. Möglich wären erste Informationen zur zweiten Erweiterung, ein neues zeitlich begrenztes Event oder sogar ein Ausblick auf langfristige Updates.

Die eigentlichen Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 finden anschließend vom 28. August bis zum 30. August 2026 statt. Gemeinsam mit PokémonXP bilden sie eines der größten offiziellen Pokémon-Events des Jahres.

Pokémon Pokopia bleibt auf Erfolgskurs

Warum kommt die Ankündigung zu einem passenden Zeitpunkt? Pokémon Pokopia hat sich seit seiner Veröffentlichung am 5. März 2026 zu einem der erfolgreichsten Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 entwickelt. Weltweit wurden inzwischen mehr als fünf Millionen digitale und physische Exemplare verkauft.

Damit besitzt fast jeder fünfte Käufer einer Nintendo Switch 2 auch Pokémon Pokopia. Bis zum 30. Juni 2026 wurden weltweit mehr als 23 Millionen Konsolen verkauft. Bereits in den ersten vier Tagen nach dem Release hatte das Spiel die Marke von 2,2 Millionen Verkäufen überschritten.

Zuletzt erschien am 5. August 2026 mit Blubbmeeria der erste Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspasses. Darin taucht Ditto in eine neue Unterwasserstadt hinab, trifft weitere Wasser-Pokémon und kann dank der Attacke Taucher auch unter der Meeresoberfläche bauen und dekorieren.

Der Erweiterungspass umfasst insgesamt drei Teile. Die zweite Erweiterung soll noch 2026 erscheinen und unter anderem zusätzliche Outfits sowie Komfortverbesserungen bieten. Der dritte Teil ist für 2027 vorgesehen und soll erneut ein größeres neues Gebiet hinzufügen.

Aktuelles Event mit Barschwa und Milotic

Welche Inhalte können Fans derzeit spielen? Noch bis zum 28. August 2026 um 4:59 Uhr Ortszeit läuft in Pokémon Pokopia das Event rund um Barschwa. Dabei sammeln Fans auf den Trauminseln verteilte Prismaschuppen und tauschen sie gegen neue Einrichtungsgegenstände mit einem passenden Wasserthema ein.

Mit den entsprechenden Habitaten können anschließend Barschwa und seine elegante Entwicklung Milotic in die eigene Stadt einziehen. Für die Teilnahme wird Blubbmeeria nicht benötigt, weshalb das Event allen Besitzern des Hauptspiels offensteht.

Was erwartet ihr von der Pokémon Pokopia-Ankündigung am 21. August 2026? Hofft ihr auf die zweite Erweiterung, neue Events oder eine ganz andere Überraschung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.