Pokémon Pokopia – Neue Switch-Online-Profilbilder nur bis 19. August 2026

Fans von Pokémon Pokopia sollten in den kommenden Tagen einen Blick in die Nintendo-Switch-Online-App werfen. Dort steht derzeit eine neue Auswahl an Profilbild-Elementen bereit, die nur noch bis zum 19. August 2026 gegen Platinpunkte eingelöst werden kann.

Die Belohnungen kosten kein zusätzliches Geld, setzen allerdings eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft und ausreichend My-Nintendo-Platinpunkte voraus. Nach Ablauf der Aktion werden die aktuellen Motive ausgetauscht und könnten anschließend dauerhaft nicht mehr erhältlich sein.

Die neuen Profilbild-Elemente

Welche kostenlosen Pokémon-Pokopia-Belohnungen sind erhältlich? Die aktuelle Welle umfasst acht Motive mit bekannten Pokémon und besonderen Charakteren aus der Lebenssimulation. Einige Designs greifen Inhalte aus dem Erweiterungspass auf und zeigen Ditto sowie Schlappchu mit auffälligen Kleidungsstücken.

Folgende Profilbild-Elemente gehören zur zeitlich begrenzten Auswahl:

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Schlappchu mit Kopfschmuck und Flügeln

Ein verkleidetes Ditto mit Sonnenbrille und Blume

DJ-Rotom

Ein schlafendes Ditto

Ein Lapras-Ditto

Professor Tangoloss

Das als Koch auftretende Schlaraffel

Ein fröhliches Glumanda

Die Motive findet ihr im Bereich Missionen und Belohnungen der Nintendo-Switch-Online-App auf Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2. Dort lassen sich Charaktere, Hintergründe und Rahmen kombinieren, um ein eigenes Benutzerbild zusammenzustellen.

Bereits die vorherige Welle bot zahlreiche Motive aus Pokémon Pokopia. Dazu gehörten ein tauchendes Ditto, Manaphy, Robball, das Koch-Schlaraffel, ein gewöhnliches Ditto, Professor Tangoloss, Schlappchu, ein Dragoran-Ditto, Meister Farbeagle, Bisasam und der Pokédex. Diese Auswahl war vom 5. August bis zum 12. August 2026 verfügbar und kann aktuell nicht mehr regulär eingelöst werden.

Weitere Inhalte für Pokémon Pokopia

Warum lohnt sich der Blick auf Pokémon Pokopia gerade jetzt? Das am 5. März 2026 für Nintendo Switch 2 veröffentlichte Spiel wird weiterhin mit Ereignissen, Updates und kostenpflichtigen Erweiterungen unterstützt. Pokémon Pokopia entwickelte sich dabei zu einem der erfolgreichsten Titel der noch jungen Konsole und liegt bei den Verkaufszahlen lediglich hinter Mario Kart World.

Teil 1 des Erweiterungspasses führt Fans nach Blubbmeeria, einer Unterwasserstadt mit zusätzlichen Pokémon, Möbeln und Outfits für Ditto. Zum Start der Inhalte müssen zuvor der Wunsch zur Erhöhung des Umgebungslevels in Trübküstia abgeschlossen und die Attacke Taucher erlernt werden.

Teil 2 des Erweiterungspasses soll Ende 2026 erscheinen und zusätzliche Funktionen bieten. Eine weitere Stadt ist für diesen Abschnitt nicht vorgesehen. Teil 3 folgt im Jahr 2027 und erweitert Pokémon Pokopia schließlich um eine neue Stadt, die erneut aufgebaut werden kann.

Parallel dazu sind bis Ende August 2026 Barschwa und Milotic über ein zeitlich begrenztes Ereignis erhältlich. Im Gegensatz zu solchen Pokémon-Ereignissen lassen sich verpasste Nintendo-Switch-Online-Profilbild-Elemente nicht einfach über eine Änderung des Konsolendatums zurückholen. Wer die aktuelle Auswahl haben möchte, sollte seine Platinpunkte deshalb spätestens am 19. August 2026 einsetzen.

Welches der neuen Pokémon-Pokopia-Motive würdet ihr für euer Profilbild auswählen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.