Pokémon Pokopia knackt 5 Millionen Verkäufe – Switch 2 Hit nach 5 Monaten

Pokémon Pokopia hat den nächsten großen Verkaufserfolg eingefahren. Das gemütliche Lebenssimulationsspiel mit Ditto in der Hauptrolle wurde seit seiner Veröffentlichung am 5. März 2026 weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft.

In der Zahl sind sowohl physische als auch digitale Exemplare enthalten. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg, weil Pokémon Pokopia ausschließlich für Nintendo Switch 2 erschienen ist und damit auf eine noch vergleichsweise junge Konsolenbasis trifft.

Starker Aufstieg unter den Switch 2 Spielen

Wie schnell erreichte Pokémon Pokopia die neue Bestmarke? Für die fünf Millionen Verkäufe benötigte der Titel nur etwas mehr als fünf Monate. Bereits die ersten Tage deuteten an, dass Nintendo und The Pokémon Company mit dem ungewöhnlichen Ableger einen Volltreffer landen könnten.

Im aktuellen Geschäftsbericht führte Nintendo Pokémon Pokopia zum Stand vom 30. Juni 2026 noch mit 3,68 Millionen verkauften Einheiten. Damit belegte das Spiel den vierten Platz unter den erfolgreichsten Titeln für Nintendo Switch 2.

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Vor Pokémon Pokopia lagen zu diesem Zeitpunkt Pokémon-Legenden: Z-A in der Nintendo Switch 2 Edition mit 3,99 Millionen Verkäufen, Donkey Kong Bananza mit 4,78 Millionen Einheiten und Mario Kart World mit deutlichem Abstand an der Spitze. Das Rennspiel kam auf 15,39 Millionen verkaufte Exemplare. Da für die anderen Titel noch keine neueren Zahlen vorliegen, könnte Pokémon Pokopia inzwischen mindestens einen Platz gutgemacht haben.

Ein außergewöhnlicher Erfolg für einen Pokémon Ableger

Warum sind fünf Millionen Verkäufe für Pokémon Pokopia so bedeutend? Die Hauptreihe erreicht traditionell deutlich höhere Zahlen. Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur stehen gemeinsam bei 28,46 Millionen Einheiten, während Pokémon Schwert und Pokémon Schild bislang 27,26 Millionen Exemplare absetzen konnten.

Im Vergleich mit anderen Ablegern fällt das Ergebnis jedoch besonders stark aus. New Pokémon Snap erreichte 2,74 Millionen Verkäufe, während Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX auf 1,99 Millionen Einheiten kam. Pokémon Pokopia hat beide Titel innerhalb weniger Monate deutlich überholt und entwickelt sich damit zu einem der erfolgreichsten Pokémon Spin-offs.

Zum Konzept gehört, dass ihr die Kontrolle über ein Ditto übernehmt, das sich in eine menschenähnliche Gestalt verwandelt hat. Gemeinsam mit anderen Pokémon sammelt ihr Materialien, stellt Gegenstände her, baut Gebäude und verwandelt eine zunächst trostlose Umgebung schrittweise in ein gemütliches Paradies.

Neue Inhalte sollen den Erfolg verlängern

Welche Erweiterungen sind für Pokémon Pokopia geplant? Am 5. August 2026 erschien bereits der erste kostenpflichtige Teil des Erweiterungspasses. Dieser ergänzt ein Unterwassergebiet, zusätzliche Bauelemente, neue Pokémon Bewohner und weitere kosmetische Gegenstände.

Damit fiel die Veröffentlichung der ersten Erweiterung nur wenige Tage vor die Bekanntgabe des neuen Verkaufsmeilensteins. Gleichzeitig erhielten alle Besitzer über ein kostenloses Update die Möglichkeit, mit der Attacke Taucher den Meeresboden zu erkunden und dort eigene Bauprojekte umzusetzen.

Der zweite Teil des Erweiterungspasses soll Ende 2026 erscheinen und unter anderem tragbare Accessoires für Pokémon hinzufügen. Ein dritter DLC ist für 2027 vorgesehen und soll ein weiteres Gebiet sowie zusätzliche Funktionen in das Lebenssimulationsspiel bringen.

Was haltet ihr vom großen Erfolg von Pokémon Pokopia? Habt ihr bereits mit Ditto euer eigenes Pokémon Paradies aufgebaut? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.