GTA 6: Fans kritisieren Rockstars Marketing – „Zu wenig Hype“ kurz vor dem Release

Nur noch knapp vier Monate trennen uns vom Release von Grand Theft Auto VI, doch in der Community macht sich zunehmend Unzufriedenheit breit. Viele Fans werfen Rockstar Games vor, die Marketingkampagne derzeit viel zu langsam voranzutreiben und das enorme Interesse am Spiel nicht ausreichend zu nutzen.

Seit Wochen herrscht Funkstille

Anfang Juni sorgte Rockstar Games mit neuen Screenshots, frischen Informationen zur Spielwelt und der offiziellen Cover-Enthüllung noch für große Begeisterung. Seitdem ist es jedoch auffällig ruhig geworden.

In den sozialen Netzwerken häufen sich inzwischen Beiträge von Fans, die sich fragen, warum Rockstar seit Monaten keinen neuen Trailer oder weitere Einblicke veröffentlicht hat.

Ein Nutzer fasst die Situation so zusammen:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

„GTA 6 erscheint in 116 Tagen und der letzte Trailer ist bereits 14 Monate alt.“

Gerade bei einem Spiel dieser Größenordnung hätten viele Spieler mit einem deutlich intensiveren Marketing gerechnet.

Vergleich mit Red Dead Redemption 2

Besonders häufig wird der Vergleich zu Red Dead Redemption 2 gezogen. Damals veröffentlichte Rockstar in den Monaten vor dem Launch regelmäßig neue Trailer, Gameplay-Szenen, Charaktervorstellungen und zahlreiche Informationen zur Spielwelt.

Viele Fans empfinden den aktuellen Marketingplan deshalb als deutlich zurückhaltender.

Auch Content Creator und Insider diskutieren inzwischen öffentlich darüber, ob Rockstar zu lange mit neuen Enthüllungen wartet. Manche Stimmen sprechen sogar davon, dass lediglich drei Monate intensiver Werbung für den größten Spiele-Release aller Zeiten zu wenig seien.

Kommt der nächste Trailer bereits im August?

Trotz der aktuellen Kritik rechnen viele Beobachter damit, dass Rockstar den eigentlichen Marketing-Marathon erst in Kürze startet.

Ein Insider geht davon aus, dass Trailer 3 bereits im August veröffentlicht werden könnte. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, dürften anschließend zahlreiche Gameplay-Vorschauen, internationale Werbekampagnen und weitere Informationen folgen.

Rockstar selbst hat sich zu möglichen Marketingplänen bislang allerdings nicht geäußert.

Unsere Einschätzung

Die aktuelle Kritik wirkt auf den ersten Blick nachvollziehbar, schließlich erwarten viele Fans nach über einem Jahr ohne neuen Trailer regelmäßig frische Eindrücke zu GTA 6.

Auf der anderen Seite befindet sich Rockstar Games in einer außergewöhnlichen Situation. Kaum ein Spiel erzeugt auch ohne kontinuierliche Werbung derart viel Aufmerksamkeit. Jede kleine Veröffentlichung – egal ob Trailer, Screenshot oder Cover-Art – dominiert weltweit die Schlagzeilen.

Gut möglich also, dass Rockstar bewusst auf eine kurze, aber extrem intensive Marketingphase kurz vor dem Release setzt. Sollte tatsächlich im August der nächste Trailer erscheinen, dürfte die Diskussion schnell verstummen.

Wie seht ihr das? Nutzt Rockstar Games den Hype um GTA 6 optimal aus oder hätte das Studio längst mehr Material veröffentlichen sollen?