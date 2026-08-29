Pokémon Pokopia – Neue Wolkeninsel zur PokémonXP mit Code JW7MXKP2

Für Pokémon Pokopia steht ab sofort eine besondere Wolkeninsel bereit. The Pokémon Company hat die virtuelle Umgebung passend zur PokémonXP und den Pokémon World Championships 2026 veröffentlicht, die vom 28. bis zum 30. August 2026 in San Francisco stattfinden.

Fans können die Veranstaltung damit direkt auf ihrer Nintendo Switch 2 besuchen, ohne selbst vor Ort zu sein. Die Insel fängt die Atmosphäre des Veranstaltungsortes ein und kombiniert Dekorationen der PokémonXP mit Elementen der Weltmeisterschaft.

So gelangt ihr auf die besondere Wolkeninsel

Wie lautet der neue Pokémon Pokopia-Code? Die Adresse der PokémonXP & Worlds Cloud Island lautet JW7MXKP2. Um die Insel aufzurufen, müsst ihr die geheimnisvolle Brille verwenden und anschließend die achtstellige Adresse eingeben.

Die geheimnisvolle Brille wird für den virtuellen Modus benötigt. Ihr könnt das Item über den PC im Pokémon-Center kaufen, nachdem ihr den Umgebungslevel auf Stufe 3 erhöht habt. Nach dem Aufsetzen der Brille lässt sich die Inseladresse eingeben und das Reiseziel bestätigen.

Ein konkretes Enddatum für die Verfügbarkeit der Wolkeninsel wurde bislang nicht genannt. Wer sich die besondere Umgebung ansehen und Inspiration für eigene Bauprojekte sammeln möchte, sollte den Besuch daher nicht unnötig aufschieben.

PokémonXP-Kulisse mit seltenen Einrichtungsgegenständen

Welche Besonderheiten bietet die neue Wolkeninsel? Die Umgebung enthält zahlreiche Fotomotive für Ditto sowie eine Bühne, die den Pokémon World Championships 2026 nachempfunden wurde. Hinzu kommen detaillierte Streaming-Stationen für verschiedene Pokémon-Wettbewerbe.

Besonders interessant für kreative Fans sind Einrichtungsgegenstände wie Gaming-Stühle und Stative. Diese lassen sich fotografieren und anschließend mithilfe des 3D-Druckers in der eigenen Welt nachbauen. Dadurch dient die Wolkeninsel nicht nur als digitales Eventgelände, sondern auch als Quelle für neue Gestaltungsideen.

Cloud Islands können in Pokémon Pokopia von bis zu vier Personen besucht werden. Für die vollständige Nutzung der Online-Funktionen wird eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Pokémon Pokopia wächst weiter

Welche neuen Inhalte stehen für Pokémon Pokopia an? Das Lebenssimulationsspiel erschien am 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und hat mittlerweile weltweit mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft. Zuletzt wurde am 5. August 2026 mit Blubbmeeria der erste Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspasses veröffentlicht.

Die Unterwasserstadt ermöglicht es Ditto, mit der Attacke Taucher unter der Meeresoberfläche zu schwimmen und dort neue Gebäude zu errichten. In Blubbmeeria begegnet ihr unter anderem Calamanero, Tohaido, Phione und Manaphy.

Teil 2 des Erweiterungspasses soll Ende 2026 erscheinen und zusätzliche Möbel, Pokémon sowie Accessoires mitbringen. Eine neue Stadt ist für diesen Abschnitt nicht vorgesehen. Teil 3 folgt im Jahr 2027 und erweitert das Spiel schließlich um eine weitere erkundbare Stadt.

Werdet ihr die PokémonXP-Wolkeninsel mit dem Code JW7MXKP2 besuchen und welche Dekoration möchtet ihr für eure eigene Welt nachbauen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.