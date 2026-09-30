Star Wars Jedi 3 – Leak nennt Release 2027, Marketingstart schon 2026 möglich

Rund um Star Wars Jedi 3 gibt es neue Hinweise auf einen möglichen Release im Jahr 2027. Ein aktueller Leak behauptet außerdem, dass die Marketingkampagne für das bislang namenlose Action-Adventure deutlich früher beginnen könnte, als viele Fans erwarten.

Offiziell bestätigt ist bislang lediglich, dass Respawn Entertainment am dritten Teil arbeitet. Das kommende Spiel soll zugleich das finale Kapitel der Geschichte von Cal Kestis erzählen und die mit Star Wars Jedi: Fallen Order begonnene Trilogie abschließen.

Neue Hinweise auf den Release

Wann könnte Star Wars Jedi 3 erscheinen? Nach Angaben des Star-Wars-Insiders FivesWalker plant Electronic Arts eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2027. Einen konkreten Monat oder ein genaueres Release-Zeitfenster nennt der Leak allerdings nicht.

Der Insider deutet zusätzlich an, dass erste Marketingmaßnahmen schon bald starten könnten. Nach seiner persönlichen Einschätzung wäre sogar ein Auftakt vor den Game Awards im Dezember 2026 denkbar.

Diese Aussagen sind derzeit mit entsprechender Vorsicht zu behandeln. FivesWalker ist als Leaker noch vergleichsweise neu, während weder Electronic Arts noch Respawn Entertainment oder Lucasfilm Games einen Release im Jahr 2027 offiziell bestätigt haben.

Enthüllung noch im Jahr 2026 möglich

Wo könnte der dritte Teil erstmals gezeigt werden? Die Game Awards im Dezember 2026 bieten sich grundsätzlich als große Bühne an. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Star Wars Jedi 3 dort tatsächlich mit einem Trailer, seinem endgültigen Namen oder ersten Spielszenen präsentiert wird.

Ein Release im Jahr 2027 würde zumindest zum bisherigen Abstand zwischen den Serienteilen passen. Star Wars Jedi: Fallen Order erschien am 15. November 2019, während Star Wars Jedi: Survivor am 28. April 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde. Versionen für PlayStation 4 und Xbox One folgten am 17. September 2024.

Electronic Arts bestätigte bereits am 17. September 2024, dass Respawn Entertainment am letzten Kapitel von Cals Geschichte arbeitet. Zu Handlung, Schauplätzen, Plattformen und spielerischen Neuerungen liegen weiterhin keine offiziellen Details vor.

Das Ende von Cal Kestis Geschichte

Welche Bedeutung hat der dritte Teil für die Reihe? Star Wars Jedi 3 soll die persönliche Reise von Cal Kestis abschließen. Nach seiner Entwicklung vom überlebenden Padawan zum erfahrenen Jedi dürfte Respawn erneut auf eine Mischung aus Lichtschwertkämpfen, Machtfähigkeiten, Erkundung und einer umfangreichen Geschichte setzen.

Star Wars Jedi: Survivor erweiterte die Formel des Vorgängers bereits mit größeren Gebieten, zusätzlichen Kampfstilen und verbesserten Bewegungsmöglichkeiten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Abschluss, zumal das Studio nicht nur offene Handlungsstränge auflösen, sondern auch einen technisch überzeugenden Start abliefern muss.

Bis zu einer offiziellen Enthüllung bleibt das Jahr 2027 lediglich ein mögliches Release-Zeitfenster. Sollte die Marketingkampagne tatsächlich noch vor den Game Awards 2026 beginnen, könnten Fans jedoch schon in den kommenden Monaten erfahren, wie Respawn die Geschichte von Cal Kestis beenden will.

Was erwartet ihr von Star Wars Jedi 3 und wie sollte die Geschichte von Cal Kestis enden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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