Crimson Desert – DLC Charting the Unknown auf 29. Oktober verschoben

Fans von Crimson Desert müssen sich noch etwas länger gedulden: Pearl Abyss hat die Veröffentlichung der großen Erweiterung Charting the Unknown offiziell verschoben. Statt wie zunächst geplant am 16. Oktober 2026 um 00:00 Uhr erscheint der DLC in Deutschland nun am 29. Oktober 2026 um 23:00 Uhr.

Die internationale Veröffentlichung verschiebt sich damit um rund zwei Wochen. Pearl Abyss gab die Terminänderung am 30. September 2026 bekannt und entschuldigte sich bei allen Fans, die bereits auf ihre Rückkehr in die offene Welt von Pywel gewartet haben.

Mehr Entwicklungszeit für den DLC

Warum wurde Charting the Unknown verschoben? Laut Pearl Abyss benötigt das Entwicklerteam zusätzliche Zeit, um eine stabilere und stärker ausgearbeitete Spielerfahrung abzuliefern. Konkrete technische Probleme oder einzelne Bereiche, die noch überarbeitet werden müssen, nannte das Studio nicht.

Die zusätzliche Entwicklungszeit soll dazu dienen, die Inhalte weiter zu verfeinern und die Qualität zum Verkaufsstart zu erhöhen. Eine längere Verschiebung ist aktuell nicht vorgesehen, sodass der neue Veröffentlichungstermin weiterhin im Oktober 2026 liegt.

Für deutsche Fans ist vor allem die genaue Uhrzeit wichtig. Charting the Unknown soll hierzulande am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, um 23:00 Uhr freigeschaltet werden. Der Termin gilt für die angekündigte europäische Veröffentlichung auf PC und Konsolen.

Neue Abenteuer auf und unter dem Meer

Welche Inhalte bietet Charting the Unknown? Die Erweiterung vergrößert die bereits umfangreiche Spielwelt von Crimson Desert und führt Kliff, Oongka und Damiane in bislang unbekannte Gebiete. Neben neuen Geschichten und gefährlichen Gegnern rücken vor allem die Ozeane von Pywel stärker in den Mittelpunkt.

Zu den wichtigsten angekündigten Neuerungen gehören:

Neue Inseln und Regionen außerhalb der bekannten Küsten von Pywel

Steuerbare Schiffe und Kämpfe auf dem Meer

Unterwassergebiete mit versunkenen Ruinen, Schätzen und Geheimnissen

Neue Gegner und Bedrohungen an Land sowie auf See

Zusätzliche Geschichten für Kliff, Oongka und Damiane

Ein erweitertes Wohnsystem für den Bau eines eigenen Zuhauses

Mietbare und verwaltbare Einrichtungen zum Aufbau eines Vermögens

Vertiefte Beziehungen zu den Bewohnern der Spielwelt

Inhaltlich soll sich Charting the Unknown unter anderem mit einer unheilvollen Präsenz in der Wüste, einem politischen Konflikt, einer Reise jenseits der Zeit und einem uralten Geheimnis unter den Wellen beschäftigen. Damit baut Pearl Abyss sowohl die Erkundung als auch die erzählerische Seite des Action-Adventures aus.

Später Start in einem vollen Spielemonat

Welche Bedeutung hat der neue Veröffentlichungstermin? Durch die Verschiebung rückt Charting the Unknown an das Ende eines ohnehin dicht gefüllten Spielemonats. Die Erweiterung erscheint damit näher an anderen großen Veröffentlichungen, was den Kampf um die Aufmerksamkeit der Gaming-Community verschärfen dürfte.

Besitzer von Crimson Desert können die neuen Inhalte auf PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S sowie über Steam und den Epic Games Store auf dem PC erwarten. Im Mac App Store wird Charting the Unknown zum Verkaufsstart nicht angeboten. Eine mögliche spätere Mac-Veröffentlichung will Pearl Abyss gegebenenfalls separat ankündigen.

Was haltet ihr von der kurzfristigen Verschiebung? Wartet ihr bereits auf Charting the Unknown oder möchtet ihr zunächst weitere Eindrücke zur Erweiterung sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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