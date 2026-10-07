Pokémon Pokopia – Neuer Code bringt 5 Resortmöbel gratis bis 2028

In Pokémon Pokopia wartet ein neues Geheimgeschenk auf alle Fans, die ihre selbst erschaffene Welt mit zusätzlichen Möbeln ausstatten möchten. Mit dem Seriencode D1VE1NTHESEA landen gleich fünf kostenlose Einrichtungsgegenstände im Inventar.

Das Geschenkpaket steht passend zu seinem Code ganz im Zeichen eines entspannten Ferienresorts. Besonders praktisch ist die lange Laufzeit der Aktion, denn die Einlösung ist noch bis zum 29. Februar 2028 möglich.

Fünf Möbelstücke für das eigene Resort

Welche kostenlosen Items enthält der neue Pokémon Pokopia Code? Das Geheimgeschenk umfasst vier zusammenpassende Resortmöbel sowie eine dekorative Pflanze. Enthalten sind folgende Gegenstände:

1 Resortsofa

1 Resorttisch

1 Resorthängematte

1 Resorthocker

1 verdrehte Topfpflanze

Die Möbel eignen sich vor allem für gemütliche Außenbereiche, Strände oder kleine Urlaubsanlagen. Wer die entsprechenden Anleitungen im Spiel freigeschaltet hat, kann die Gegenstände später auch regulär herstellen. Der Code bietet jedoch eine schnelle Möglichkeit, das komplette Set ohne zusätzliche Materialien zu erhalten.

Das neue Paket folgt auf das inzwischen ausgelaufene Geheimgeschenk mit dem Code P0K0P1AGARDENS. Dieses konnte bis zum 7. Oktober 2026 eingelöst werden und enthielt eine Chaneira-Pflanze. Wer den früheren Code verpasst hat, kann den dekorativen Gegenstand weiterhin im PC-Shop des Verdorrten Ödlands erwerben.

Einlösung über das Pokémon-Center

Wie wird der Geheimgeschenk Code in Pokémon Pokopia eingelöst? Zunächst müsst ihr mindestens das erste Pokémon-Center freigeschaltet haben. Anschließend lässt sich der Code über den dortigen PC eingeben.

Den PC im Pokémon-Center benutzen Den Menüpunkt Items erhalten auswählen Geheimgeschenke öffnen Per Code oder Passwort empfangen auswählen Den Code D1VE1NTHESEA eingeben

Nach erfolgreicher Einlösung werden alle fünf Gegenstände automatisch dem Inventar hinzugefügt. Sollte dort nicht genügend Platz vorhanden sein, verweigert das Spiel die Annahme des Geschenks. In diesem Fall müsst ihr zunächst einige Inventarplätze freimachen und den Vorgang anschließend wiederholen.

Pokémon Pokopia ist seit dem 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Die Lebenssimulation wird regelmäßig mit weiteren Inhalten versorgt. Nach der Veröffentlichung von Bubbly Basin am 5. August 2026 soll Teil 2 des Erweiterungspasses noch Ende 2026 erscheinen, während eine zusätzliche Stadt mit Teil 3 für 2027 geplant ist.

Weitere Inhalte für Pokémon Pokopia

Welche Neuerungen erwarten Fans als Nächstes? Ein kommender Abschnitt des Erweiterungspasses bringt unter anderem Doduo, Snubbull, Eneco und Rutena in die Spielwelt. Damit dürften auch ihre jeweiligen Entwicklungen Dodri, Granbull, Enekoro, Fynx und Fennexis eine Rolle spielen.

Zudem beginnt am 17. Oktober 2026 ein zeitlich begrenztes Halloween-Event, das bis zum 1. November 2026 läuft. Weitere Geheimgeschenke und Aktionen rund um das 30-jährige Jubiläum der Pokémon-Reihe könnten ebenfalls folgen.

Werdet ihr den neuen Seriencode direkt einlösen und wo sollen die Resortmöbel in eurer Welt stehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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