Phantom Blade Zero auf Steam schon vor Release auf Platz 3 der Charts

Phantom Blade Zero entwickelt sich schon vor dem Release zu einem der gefragtesten Action-Rollenspiele des Jahres. Das düstere Wuxia-Abenteuer von S-GAME hat sich wenige Tage vor seiner Veröffentlichung einen Platz unter den beliebtesten kommenden Spielen auf Steam gesichert.

Dabei trifft rasante Hack-and-Slash-Action im Stil von Devil May Cry auf präzise Duelle, die an Sekiro: Shadows Die Twice erinnern. In Deutschland soll Phantom Blade Zero am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5 sowie über Steam und den Epic Games Store für PC erscheinen.

Starker Auftakt in den Steam-Charts

Wie erfolgreich ist Phantom Blade Zero bereits vor dem Release? In der Steam-Rangliste der beliebtesten kommenden Veröffentlichungen belegt das Action-Rollenspiel aktuell den dritten Platz. Damit landet der Titel direkt hinter Call of Duty: Modern Warfare 4 und Escape from Playtime.

Die Platzierung ist allerdings nicht mit konkreten Verkaufszahlen gleichzusetzen. S-GAME gab bereits im September 2026 bekannt, dass Phantom Blade Zero plattformübergreifend mehr als drei Millionen Wunschlisteneinträge erreicht habe. Zahlen zu den tatsächlichen Vorbestellungen liegen bislang nicht vor.

Die vollständigen Top 10 der beliebtesten kommenden Steam-Spiele vom 18. Oktober 2026 sehen folgendermaßen aus:

Call of Duty: Modern Warfare 4 Escape from Playtime Phantom Blade Zero Probably Stolen: Cyberpunk Shopkeeper Sim We Were Here Tomorrow The Dead We Knew: Open World Survival Warrior Cats: Clans of the Forest Atmosfar Stupid Never Dies Moon Sweepers

Rasante Kämpfe in einer düsteren Wuxia-Welt

Worum geht es in Phantom Blade Zero? Im Mittelpunkt steht der Krieger Soul, dem der Mord an seinem Meister angehängt wurde. Nach einer schweren Verletzung bleiben ihm nur noch 66 Tage, um die Wahrheit aufzudecken und eine Verschwörung zu stoppen, die nicht nur ihn, sondern die gesamte Welt von Wulin bedroht.

Das Kampfsystem verbindet chinesische Kampfkunst mit schnellen Kombos, Paraden und spektakulären Ausweichmanövern. Im Verlauf des Abenteuers lassen sich mehr als 30 Hauptwaffen sowie 25 besondere Sekundärwaffen freischalten, die als Phantom Edges bezeichnet werden. Dadurch sollen zahlreiche unterschiedliche Kampfstile und Charakter-Builds möglich sein.

Trotz der optischen Nähe zu Sekiro: Shadows Die Twice und anderen Soulslikes bezeichnet S-GAME das Projekt nicht als klassisches Soulslike. Mehrere Schwierigkeitsgrade sollen sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Action-Fans entgegenkommen. Aufgewertete Waffen können zudem neu geschmiedet werden, wobei investierte Materialien zurückerstattet und anschließend in andere Ausrüstung gesteckt werden können.

Unreal Engine 5 und anspruchsvolle PC-Technik

Welche Technik steckt hinter Phantom Blade Zero? S-GAME setzt auf die Unreal Engine 5 und kombiniert die düstere Dark-Fantasy-Optik mit aufwendigen Schatten, Reflexionen und Raytracing-Effekten. Nvidia DLSS soll dabei helfen, auch auf älterer Hardware eine flüssige Darstellung zu erreichen.

Für die empfohlenen PC-Einstellungen nennt der Epic Games Store unter anderem eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 6700 XT sowie 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Für maximale Details mit Path Tracing in 4K werden deutlich leistungsstärkere Grafikkarten benötigt. Die PC-Fassung verwendet außerdem den Kopierschutz Denuvo.

Mit der starken Steam-Platzierung behauptet sich Phantom Blade Zero in einem Herbst voller großer Namen. Dazu zählen Call of Duty: Modern Warfare 4, Grand Theft Auto 6 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ob der Titel nach dem Verkaufsstart ähnlich erfolgreich bleibt, zeigt sich ab dem 29. Oktober 2026.

Freut ihr euch auf Phantom Blade Zero und überzeugt euch die Mischung aus Devil May Cry, Sekiro: Shadows Die Twice und chinesischer Kampfkunst? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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