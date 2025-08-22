Devil May Cry Staffel 2 auf Netflix – Vergil übernimmt zentrale Rolle

Die Anime-Adaption der beliebten Videospielreihe Devil May Cry hat auf Netflix für Aufsehen gesorgt. Dank des kreativen Schöpfers Adi Shankar wurde der erste Trailer zur zweiten Staffel auf der Anime NYC 2025 vorgestellt. Neben anderen Highlights wie Splinter Cell und Blue Eye Samurai stand auch Devil May Cry im Mittelpunkt.

Für diejenigen, die die Geschichte von Devil May Cry noch nicht kennen, folgt sie dem Hauptcharakter Dante, der ein Geschäft zur Dämonenjagd betreibt, um übernatürliche Bedrohungen zu eliminieren. Als Nachkomme des dämonischen Kriegers Sparda verfügt der weißhaarige Revolverheld über zahlreiche Fähigkeiten, die ihm bei seiner Aufgabe helfen.

Was kannst du von der zweiten Staffel erwarten?

Welche Rolle spielt Vergil in der neuen Staffel? Dantes Bruder Vergil, der bereits in der ersten Staffel eingeführt wurde, wird eine größere Rolle in der kommenden zweiten Staffel spielen. Dies hat Adi Shankar, der Schöpfer der Serie, bestätigt. Die erste Staffel beendete mit Dantes Gefangennahme durch DarkCom, eine zwielichtige Regierungsbehörde, die bereit ist, Dämonen mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Während Dante in der Dämonenwelt gefangen gehalten wird, setzt Vergil seinen Kampf gegen DarkCom fort, um die unschuldigen dämonischen Bürger zu retten, die ein friedliches Leben führen möchten. Der digitale Antagonist Arius, der zuerst im zweiten Spiel der Serie auftauchte, wurde ebenfalls in der ersten Staffel eingeführt und könnte in der kommenden Staffel eine bedeutende Rolle spielen.

Die Vision von Adi Shankar

Wie plant Adi Shankar die Serie weiterzuentwickeln? Adi Shankar hat große Pläne für die zweite Staffel von Devil May Cry. In einem Interview erklärte er: „Mein Ziel war es immer, Devil May Cry auszubauen. Staffel 1 sollte der Einstieg sein, aber Staffel 2 wird sich stilistisch und inhaltlich stark verändern.“

Shankar hat das Ziel, die Serie Arcane in den Zuschauerzahlen zu übertreffen. Er will mit Devil May Cry zu einem „Panzerkampf mit einem Wasserballon“ erscheinen und den Panzer zerstören, weil das „cool“ sei. Diese metaphorische Darstellung zeigt seinen Ehrgeiz und seine Zuversicht in die kommende Staffel.

Einflüsse und Herausforderungen

Welche Einflüsse hatten einen besonderen Einfluss auf Adi Shankar? Adi Shankar ist bekannt für seine „Bootleg Universe“-Fanfilme und wurde von Künstlern wie Banksy und dem Rapper Eminem inspiriert. Sein einzigartiger Stil und seine kreativen Ansätze haben ihm geholfen, sich in der Unterhaltungsbranche einen Namen zu machen.

Shankar hat sich auch mit kontroversen Themen auseinandergesetzt, wie der Darstellung des Charakters Apu in den Simpsons. Er glaubt, dass Veränderungen notwendig sind, um bestehende Probleme anzugehen, und ist gegen die Entfernung von Apu aus der Show, da dies keinen wirklichen Fortschritt darstellt.

Die zweite Staffel von Devil May Cry wird 2026 auf Netflix Premiere feiern. Bist du bereit für das nächste Abenteuer von Dante und Vergil? Teile deine Meinung in den Kommentaren!