Netflix enthüllt Devil May Cry Staffel 2 – Vergil im Fokus der neuen Story

Die neue animierte Serie von Netflix, basierend auf der beliebten Videospielreihe Devil May Cry von Capcom, hat bereits mit der ersten Staffel für Aufsehen gesorgt. Unter der Leitung von Adi Shankar, bekannt für seine Arbeit an der Serie Castlevania, erwartet uns nun eine spannende zweite Staffel. Während ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt ist, hat Shankar erste Hinweise auf die Richtung gegeben, die die Serie einschlagen wird.

Die Rückkehr von Dante und Vergil

Was hat Shankar über die zweite Staffel verraten? Adi Shankar hat in einem Interview betont, dass die zweite Staffel von Devil May Cry sich sowohl stilistisch als auch tonal von der ersten unterscheiden wird. Ein besonderer Fokus wird auf Dantes Bruder Vergil gelegt, der eine bedeutendere Rolle einnehmen soll. Shankar erklärte:

„Mein Plan war immer, Devil May Cry aufzubauen und zu erweitern. Staffel 1 musste der Einstieg sein, aber Staffel 2 wird eine andere Erzählweise bieten. Vergil ist ein wichtiger Charakter. Es ist im Grunde eine neue Show.“

Wie hat die erste Staffel geendet? Trotz Dantes Bemühungen, die Erde zu retten, endete die erste Staffel mit einer düsteren Note. Dante wurde von der Organisation DarkCom gefangen genommen und in einen Stasis-Zustand versetzt, während die USA begannen, das von Dämonen bevölkerte Universum zu attackieren. Vergil, Dantes Bruder, war in den finalen Momenten der Staffel bereit, sich den eindringenden Kräften zu stellen und die unschuldigen Dämonen zu retten.

Ein Stilbruch mit traditionellen Anime

Warum unterscheidet sich Devil May Cry von Anime? Shankar betonte, dass er seine Werke nicht als Anime betrachtet.

„Devil May Cry ist nicht Anime. Es gehört zur Tradition von X-Men, Batman: The Animated Series und Gargoyles. Ich bin mit actionreichen Samstagmorgen-Cartoons aufgewachsen.“

Shankar verfolgt das Ziel, die Sprache jener Ära aufzugreifen und für ein erwachsenes Publikum neu zu interpretieren, das diesen Stil und die Energie noch immer schätzt.

Das von Hideki Kamiya kreierte Devil May Cry-Franchise hat weltweit über 33 Millionen Einheiten verkauft und ist bekannt für sein actiongeladenes Gameplay, das sich um den Dämonenjäger Dante dreht. Die zweite Staffel der Netflix-Serie verspricht, die Abenteuer der Söhne von Sparda in einem neuen Licht zu präsentieren. Bist du gespannt auf die Entwicklungen der zweiten Staffel von Devil May Cry? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!