Squad auf PS5 spielbar – kostenlose Alpha gestartet, Konsolenrelease 2027 geplant

Der taktische Militär-Shooter Squad ist erstmals auf der PlayStation 5 spielbar. Seit dem 16. Oktober 2026 steht eine kostenlose Alpha-Vorschau bereit, die PS5-Besitzern einen zeitlich begrenzten Einblick in die groß angelegten Gefechte des bislang vor allem auf dem PC bekannten Titels bietet.

Die Testphase läuft noch bis zum 25. Oktober 2026. Im PlayStation Store kommt die frühe Version derzeit auf eine durchschnittliche Bewertung von rund 4,3 von 5 Sternen. Für die Teilnahme an den Online-Gefechten wird eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft benötigt.

Realistische Schlachten mit 100 Teilnehmern

Wie spielt sich Squad auf der PS5? Im Mittelpunkt stehen taktische 50-gegen-50-Schlachten, bei denen Kommunikation und Teamarbeit wichtiger sind als eine hohe Abschusszahl. Infanterie, gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber und Versorgungseinheiten müssen zusammenarbeiten, um strategische Ziele einzunehmen und zu verteidigen.

Die Alpha bietet zunächst einen begrenzten Ausschnitt des vollständigen Spiels. Nach einem Infanterie- und Pilotentraining können Teilnehmer im Invasion-Modus auf Gorodok antreten. Dabei kämpfen die Streitkräfte der Ukraine gegen die chinesische Volksbefreiungsarmee um eine strategisch wichtige Eisenbahnstrecke.

Mit seinem hohen Realismusgrad richtet sich Squad vor allem an Fans von Militärsimulationen und anspruchsvollen Team-Shootern wie Arma und Wardogs. Auf Steam befindet sich der Titel bereits seit Dezember 2015 im Early Access, bevor die vollständige PC-Fassung am 23. September 2020 veröffentlicht wurde.

Umfang der kommenden Konsolenversion

Welche Inhalte sind zum vollständigen Konsolenstart geplant? Offworld möchte Squad mit vier Spielmodi, sechs Karten und acht Fraktionen auf PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlichen. Weitere Inhalte sollen später über eine gemeinsame Roadmap für PC und Konsolen hinzukommen.

Zu den vier angekündigten Spielmodi gehören:

AAS

RAAS

Invasion

Fireteam

Fireteam stellt den kooperativen PvE-Bereich dar. Darin treten fünf Personen gemeinsam gegen KI-gesteuerte Gegner an. Die übrigen Modi konzentrieren sich auf groß angelegte PvP-Schlachten mit bis zu 100 Teilnehmern.

Diese sechs Karten sind für die Konsolenversion zum Launch bestätigt:

Al Basrah

Fallujah

Mutaha

Narva

Yehorivka

Gorodok

Darüber hinaus sollen folgende acht Fraktionen verfügbar sein:

United States Army

United States Marine Corps

Chinesische Volksbefreiungsarmee

Streitkräfte der Ukraine

Private Militärunternehmen

Aufständische aus dem Nahen Osten

Russische Landstreitkräfte

Britische Streitkräfte

Konsolenstart für 2027 vorgesehen

Wann erscheint Squad vollständig für Konsolen? Die Squad Console Edition soll 2027 für PlayStation 5 und Xbox Series X und S veröffentlicht werden. Einen konkreten Erscheinungstermin und einen Preis haben Offworld und Publisher Secret Mode bislang nicht genannt. Eine physische Fassung ist nicht vorgesehen, weshalb der Verkauf ausschließlich digital erfolgen wird.

Auf der PlayStation 5 peilt das Entwicklerteam eine dynamisch hochskalierte 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde an. Die Alpha ist zudem für die PS5 Pro optimiert. Maus und Tastatur werden auf Konsolen nicht unterstützt, dafür gibt es ein angepasstes Controller-System und eine Zielhilfe.

Optionales Crossplay soll gemeinsame Partien zwischen PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie dafür vorgesehenen PC-Servern ermöglichen. Wer lieber ausschließlich mit anderen Konsolennutzern spielt, kann die plattformübergreifende Funktion deaktivieren. Eine gemeinsame Fortschrittsübertragung zwischen den Plattformen ist nicht geplant.

Werdet ihr die kostenlose Alpha von Squad auf der PS5 ausprobieren, oder wartet ihr lieber auf die vollständige Konsolenversion im Jahr 2027? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab