Tenebris Somnia startet stark auf Steam – Pixelhorror trifft Full Motion Video

Mit Tenebris Somnia ist am 16. Oktober 2026 ein ungewöhnliches Survival-Horror-Abenteuer erschienen, das auf Steam direkt einen starken Start hingelegt hat. Zum Launch waren 95 Prozent der Nutzerbewertungen positiv, inzwischen ist der Wert sogar auf 96 Prozent bei mehr als 150 Rezensionen gestiegen.

Entwickelt wurde der Einzelspieler-Titel von Andrés Borghi und Saibot Studios, während New Blood Interactive als Publisher auftritt. Verfügbar ist Tenebris Somnia für PC über Steam und GOG sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Pixel-Horror trifft auf echten Film

Was macht Tenebris Somnia so besonders? Das Horror-Abenteuer kombiniert eine klassische 2D-Pixeloptik aus der 8-Bit- und 16-Bit-Ära mit aufwendig gedrehten Full-Motion-Video-Sequenzen. Diese Szenen entstanden mit echten Schauspielern, realen Drehorten und praktischen Spezialeffekten unter der Leitung eines professionellen Filmteams aus Argentinien.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Julia, die von schrecklichen Albträumen über ihren ehemaligen Freund verfolgt wird. Als sie dessen Wohnung aufsucht, um nach ihm zu sehen, gerät sie in eine verstörende Welt voller Monster und Ereignisse, die womöglich mehr als bloße Träume sind.

Die gefilmten Sequenzen dienen nicht nur als Belohnung zwischen einzelnen Spielabschnitten. Sie sind direkt mit dem Gameplay verbunden und können unerwartet beginnen oder enden. Dadurch kann eine filmische Szene unmittelbar in eine gefährliche Begegnung übergehen, was die Spannung dauerhaft hochhalten soll.

Starker Empfang auf Steam

Warum fallen die Steam-Bewertungen so positiv aus? Besonders häufig wird die ungewöhnliche Verbindung aus Live-Action-Szenen und Retro-Spielgrafik hervorgehoben. Mehrere Rezensionen loben die Darsteller und die filmische Inszenierung, während andere das Konzept mit klassischen Horror-Adventures aus den 1990er-Jahren vergleichen.

Spielerisch orientiert sich Tenebris Somnia an bekannten Survival-Horror-Reihen wie Silent Hill und Resident Evil. Beim Erkunden müssen Rätsel gelöst, begrenzte Ressourcen verwaltet und groteske Kreaturen bekämpft werden. Brutale Bosskämpfe und eine düstere Klangkulisse ergänzen das klassische Konzept.

Auf Steam kostet die PC-Version regulär 19,99 Euro. Bis zum 30. Oktober 2026 gilt ein Einführungsrabatt von 20 Prozent, wodurch der Preis vorübergehend auf 15,99 Euro sinkt. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls bereit, wobei die PC-Fassung keine deutschen Bildschirmtexte anbietet.

Ein weiterer Erfolg für Retro-Horror

Welche Bedeutung hat der erfolgreiche Start? Tenebris Somnia zeigt erneut, dass ungewöhnliche Indie-Horrorspiele mit nostalgischer Präsentation ein interessiertes Publikum erreichen können. Das Projekt greift Ideen früher Full-Motion-Video-Spiele wie Night Trap auf, verbindet diese aber mit moderner Filmtechnik, handgezeichneten Pixelanimationen und praktischen Monstereffekten.

Nach einer Produktionszeit von fast vier Jahren könnte das Abenteuer langfristig zu den auffälligeren Horror-Veröffentlichungen des Jahres 2026 gehören. Ob die positive Bewertung mit steigender Anzahl an Rezensionen bestehen bleibt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Was haltet ihr von der Mischung aus Pixelgrafik, Survival-Horror und gefilmten Szenen? Schreibt uns eure Meinung zu Tenebris Somnia in die Kommentare.

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