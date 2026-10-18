NightCoop-Mod für Cyberpunk 2077 soll die Story im 8er-Koop spielbar machen

Cyberpunk 2077 lässt sich bald nicht mehr nur allein erleben. Mit NightCoop befindet sich eine umfangreiche Fan-Mod in Entwicklung, die die komplette Kampagne von CD Projekt Reds Rollenspiel in ein gemeinsames Koop-Abenteuer für bis zu acht Personen verwandeln soll.

Das am 18. Oktober 2026 vorgestellte Projekt geht damit deutlich weiter als einfache Mehrspieler-Mods, die lediglich freie Erkundung oder separate Spielmodi ermöglichen. Eine öffentliche Version steht allerdings noch nicht zum Download bereit. Aktuell wird NightCoop in geschlossenen Tests mit dem Prolog und dem ersten Akt erprobt.

Gemeinsam durch die Kampagne

Wie funktioniert der Koop-Mod für Cyberpunk 2077? Eine Person übernimmt die Rolle des Hosts und stellt ihren Spielstand sowie die dazugehörige Welt bereit. Fortschritte bei Missionen, der Zustand von Night City und das Verhalten wichtiger Figuren orientieren sich vollständig an diesem Host-Spielstand.

Alle anderen Teilnehmer bringen eine eigene Version von V mit. Aussehen, Kleidung, Stufe, Ausrüstung, Implantate und Fähigkeiten können individuell gewählt werden. Dadurch dürfen Gruppen verschiedene Builds miteinander kombinieren, anstatt lediglich identische Kopien des Hauptcharakters zu steuern. Jackie Welles, Johnny Silverhand und andere bekannte Figuren sind dagegen nicht als spielbare Koop-Charaktere vorgesehen.

Bei Dialogen entscheidet die Gruppe per Abstimmung. Eine Antwort wird ausgewählt, sobald mehr als die Hälfte der Beteiligten dafür stimmt. Zwischensequenzen laufen anschließend für alle gleichzeitig weiter, wobei sich lediglich die jeweilige Stimme von V unterscheiden kann.

Kämpfe, Fahrzeuge und optionales PvP

Welche Funktionen bietet NightCoop? Kämpfe werden in Echtzeit zwischen allen verbundenen Personen synchronisiert. Gegner, Projektile, Granaten und Todesfälle sollen für die gesamte Gruppe identisch dargestellt werden. Jeder Angriff trägt zum verursachten Schaden bei, sodass Teams gemeinsam gegen die Bewohner und Gangs von Night City antreten können.

Damit größere Gruppen das Rollenspiel nicht ohne Herausforderung überrennen, erhält der Host zusätzliche Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad. Gegner bekommen dabei nicht einfach mehr Lebenspunkte. Stattdessen sollen sie häufiger Granaten einsetzen, Angriffe blockieren und dank einer verbesserten KI intelligenter reagieren. Gemeinsame Fahrten sind ebenfalls geplant, sowohl als Insassen desselben Fahrzeugs als auch verteilt auf mehrere Autos und Motorräder.

Optional lässt sich PvP direkt während einer Sitzung aktivieren. Ist diese Funktion ausgeschaltet, können sich die Gruppenmitglieder nicht verletzen. Besiegte Charaktere sterben im PvP nicht dauerhaft, sondern gehen zu Boden und dürfen wiederbelebt werden oder selbst aufstehen. Der Weltzustand wird durch solche Duelle nicht zurückgesetzt, außerdem gibt es dafür weder Erfahrungspunkte noch Belohnungen oder Fahndungsstufen.

Veröffentlichung zunächst nur für den PC

Wann erscheint der Cyberpunk 2077 Koop-Mod? Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es derzeit nicht. NightCoop wird für Cyberpunk 2077 mit Patch 2.31 entwickelt und setzt eine lizenzierte PC-Version sowie RED4ext voraus. Cyber Engine Tweaks wird nach Angaben des Teams nicht benötigt.

Zum Start wird Windows unterstützt, während Umsetzungen für weitere Systeme noch entwickelt werden. Konsolenfassungen für PS5 und Xbox Series X/S sind nicht angekündigt. Für eine gemeinsame Sitzung müssen alle Beteiligten dieselbe Version der Mod installiert haben. Die Verbindung erfolgt entweder direkt mit dem Host oder über einen Vermittlungsserver.

NightCoop ist ein kostenloses und inoffizielles Fanprojekt, das weder von CD Projekt Red entwickelt noch vom Studio unterstützt wird. Sollte die Synchronisierung der gesamten Kampagne zuverlässig funktionieren, könnte die Mod Cyberpunk 2077 dennoch um eine Funktion erweitern, auf die viele Fans seit der ursprünglichen Veröffentlichung am 10. Dezember 2020 warten.

Würdet ihr die Geschichte von Cyberpunk 2077 noch einmal gemeinsam mit euren Freunden durchspielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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