Cyberpunk 2077 im Kino – CD Projekt Red bestätigt Gespräche mit Paramount

CD Projekt Red hat sich erstmals offiziell zu den neuen Berichten über einen Live-Action-Film im Universum von Cyberpunk 2077 geäußert. Demnach entwickelt Paramount Pictures eine Kinoadaption, die gemeinsam mit dem polnischen Unternehmen produziert werden soll.

Die Meldung sorgt vor allem deshalb für Aufmerksamkeit, weil sich das Franchise längst über das ursprüngliche Rollenspiel hinaus entwickelt hat. Nach Cyberpunk: Edgerunners und weiteren Projekten könnte Night City nun auch auf der großen Kinoleinwand erscheinen.

CD Projekt Red bestätigt die geplante Partnerschaft

Was sagt CD Projekt Red zum Cyberpunk-2077-Film? Michał Nowakowski, Co-CEO von CD Projekt Red, reagierte am 8. Oktober 2026 auf die Berichte über die Zusammenarbeit mit Paramount. In seiner Stellungnahme betonte er, dass beide Unternehmen ähnliche kreative Ziele für die Zukunft der Marke verfolgen.

Wir freuen uns auf Paramount als zukünftigen Partner, der unsere kreativen Ambitionen für das Cyberpunk-Franchise teilt. Wir werden zu gegebener Zeit weitere Details bekannt geben.

Die Wortwahl deutet allerdings darauf hin, dass sich die Partnerschaft noch in einer frühen Phase befindet. Nowakowski bezeichnet Paramount als zukünftigen Partner und nennt weder einen Produktionsbeginn noch ein mögliches Release-Zeitfenster.

Produziert werden soll der Film von Lorenzo di Bonaventura gemeinsam mit CD Projekt Red. Di Bonaventura ist unter anderem durch seine Beteiligung an den Transformers-Filmen und Megalodon bekannt und bringt damit Erfahrung mit aufwendig produzierten Actionfilmen und großen Marken mit.

Die Handlung bleibt vollständig unter Verschluss

Welche Geschichte wird der Cyberpunk-2077-Film erzählen? Bislang ist lediglich bekannt, dass die Handlung im Universum von Cyberpunk 2077 angesiedelt sein soll. Ob der Film die Geschichte von V aufgreift oder eine eigenständige Erzählung mit neuen Figuren präsentiert, wurde nicht bestätigt.

Auch eine mögliche Rückkehr von Johnny Silverhand ist derzeit offen. Entsprechend gibt es keine Informationen darüber, ob Keanu Reeves für das Projekt vorgesehen ist. Gleiches gilt für Regie, Drehbuch und weitere Besetzungsentscheidungen.

Night City bietet unabhängig von den bekannten Figuren genügend Raum für eine neue Geschichte. Machtkämpfe zwischen Konzernen, riskante Aufträge für Söldner, kriminelle Banden und die Auswirkungen fortschrittlicher Körpermodifikationen könnten problemlos die Grundlage für einen eigenständigen Kinofilm bilden.

Der Ausbau des Cyberpunk-Universums

Warum eignet sich Cyberpunk 2077 für eine Verfilmung? Die Spielwelt verbindet eine markante Großstadt mit gesellschaftlichen Konflikten, futuristischer Technologie und persönlichen Schicksalen. Bereits Cyberpunk: Edgerunners zeigte, dass eigenständige Geschichten innerhalb dieses Universums funktionieren können, ohne die Handlung des Spiels direkt nachzuerzählen.

Schon am 5. Oktober 2023 hatte CD Projekt Red eine Live-Action-Produktion in Zusammenarbeit mit Anonymous Content angekündigt. Die aktuellen Berichte stellen nun Paramount und einen Kinofilm in den Mittelpunkt. Wie die frühere Zusammenarbeit in die neuen Pläne einzuordnen ist, wurde bislang nicht öffentlich erläutert.

Ein Kinostart steht aktuell ebenso wenig fest wie der Beginn der Dreharbeiten. Fans müssen daher noch auf konkrete Informationen warten, doch die Stellungnahme von CD Projekt Red macht deutlich, dass das Unternehmen die filmische Erweiterung des Cyberpunk-Franchise aktiv vorantreiben möchte.

Welche Geschichte würdet ihr gerne in einem Cyberpunk-2077-Film sehen und sollte Keanu Reeves erneut als Johnny Silverhand auftreten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab