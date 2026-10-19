Modern Warfare 4 liefert laut ersten Tests die beste CoD-Kampagne seit Jahren

Call of Duty: Modern Warfare 4 startet mit viel Lob für seine Einzelspieler-Kampagne. Seit dem 16. Oktober können digitale Vorbesteller die Geschichte spielen, und mehrere internationale Tester sprechen von einer Rückkehr zu früheren Stärken der Reihe. Einer geht sogar noch weiter: Für Grant Taylor-Hill von Insider Gaming bietet der Shooter die beste Kampagne der gesamten CoD-Geschichte.

Insider Gaming vergibt 9 von 10 Punkten für die Kampagne

In seinem Kampagnentest bei Insider Gaming vergibt Taylor-Hill 9 von 10 Punkten. Besonders überzeugen ihn die abwechslungsreichen Schauplätze, die aufwendige Inszenierung und die emotionale Wirkung der Geschichte. Er beschreibt einen rund sechsstündigen Durchgang mit zahlreichen Wendungen und packenden Actionsequenzen, der für ihn einen neuen Maßstab innerhalb der Reihe setzt.

Auch Dean Takahashi fällt in seinem Test für GamesBeat ein deutlich positives Urteil. Nach dem Abschluss zählt er die Kampagne zu den besten seit vielen Jahren. Bereits der Einstieg gehört für ihn zu den stärksten Eröffnungen, die er bislang in einem Call of Duty erlebt hat.

GamesRadar+ hebt ebenfalls die spektakulären Actionmomente, die schauspielerischen Leistungen und die intensiven Feuergefechte hervor. Die Redaktion sieht einen selbstbewusst inszenierten Shooter, der die über Jahre aufgebaute Modern-Warfare-Geschichte zu einem befriedigenden Abschluss bringt.

Ein wesentlicher Grund für das Lob ist der Perspektivwechsel. Neben Captain Price stehen junge südkoreanische Soldaten im Mittelpunkt, deren Alltag durch eine nordkoreanische Invasion zusammenbricht. Die Kampagne begleitet damit auch Figuren, die sich erst in einem plötzlich ausbrechenden Krieg zurechtfinden müssen.

Gerade diese Gruppe überzeugt Morgan Park von PC Gamer. Er schreibt, seit Jahren nicht mehr so viel Spaß mit einer CoD-Kampagne gehabt zu haben. Die neuen Figuren seien nahbarer als die übermächtigen Spezialagenten, die viele bisherige Geschichten dominierten. Ihre Kameradschaft und ihre Angst in aussichtslosen Gefechten erinnern ihn an frühere Stärken der Serie.

Als besonderen Höhepunkt nennt Park die Mission „Stranded“. Sie bietet mehrere frei angehbare Ziele, Nebenaufgaben und einen Unterschlupf, in dem sich Ausrüstung verbessern lässt. Die offenere Gestaltung funktioniert für ihn als gelungene Abwechslung zwischen den großen Schlachten.

Weniger begeistert ist er vom parallelen Handlungsstrang um Captain Price, der für ihn hinter der Geschichte der neuen Soldatengruppe zurückbleibt. Auch GamesRadar+ zählt die Price-Handlung und die teilweise engen spielerischen Vorgaben zu den Schwächen.

Die komplette Kampagne ist bereits spielbar

Wer die Geschichte selbst erleben möchte, benötigt aktuell eine digitale Vorbestellung der Standard oder Vault Edition. Der Vorabzugang umfasst bereits die vollständige Kampagne mit 16 Missionen, die unter anderem auf die koreanische Halbinsel sowie nach Paris, New York und Mumbai führen.

Am 20. Oktober folgt der Vorabzugang zum Extraction-Modus DMZ. Der reguläre Release von Modern Warfare 4 einschließlich Multiplayer steht am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 an. Wer vorher seine Installation vorbereiten möchte, findet bei uns die bisher bekannten PS5-Downloadgrößen der einzelnen Spielpakete.

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